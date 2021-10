PUD ponownie zaprasza małych żaków do studiowania. Rekrutacja odbędzie się w listopadzie

Październik 26, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Na początku przyszłego miesiąca rozpocznie się rekrutacja do kolejnej edycji Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego, organizowanego przez Politechnikę Białostocką. Uczelnia podpisała listy intencyjne dotyczące realizacji inicjatywy z partnerami; marszałkiem województwa podlaskiego, prezydentem Białegostoku oraz burmistrzami Augustowa i Siemiatycz.

– Uniwersytet ponownie wrócił do formy regionalnej. Ma już blisko dwa tysiące małych absolwentów, ale nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Ciągle są młodzi ludzie, którzy chcą rozwijać swoje pasje, zainteresowania, przede wszystkim w tych kierunkach technicznych. Cieszę się bardzo, że startujemy z uniwersytetem w formie stacjonarnej, bo to ułatwia efektywne wykorzystanie infrastruktury Politechniki Białostockiej – mówi rektor Politechniki Białostockiej dr.hab. inż. Marta Kosior – Kazberuk, profesor PB.

Rekrutacja, w której będzie liczyła się kolejność zgłoszeń, rozpocznie się 3 listopada. Przygotowano 130 miejsc dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych.

– Przygotowaliśmy 15 interesujących zajęć, podczas których najmłodsi poznają tajniki związane z nauką. Zajęcia są na tyle interesujące i prowadzone przez specjalistów, że dzieci otrzymują informacje, których nie zdobyłby podczas lekcji w szkole. Pokazujemy im świat z innej strony. Rekrutacja rozpocznie się 3 listopada, w Białymstoku będzie odbywała się w formie elektronicznej, w przypadku Augustowa i Siemiatycz rekrutacja zostanie przeprowadzona przez samorządy w porozumieniu ze szkołami – informuje prorektor dr hab. inż. Jarosław Szusta, profesor PB.

W Podlaskim Uniwersytecie Dziecięcym od 2017 roku uczestniczy Białystok.

– Uznaliśmy, ze jest to doskonała promocja jednej z najlepszych uczelni w kraju, Politechniki Białostockiej, wśród młodych białostoczan. W ten sposób przekonujemy ich do tego, by swoją przyszłość związali z naszym miastem. Już na tym poziomie edukacji, w szkole podstawowej, pokazujemy im, że tu na miejscu, w Białymstoku mają fantastyczną uczelnię wyższą i, że nie muszą wyjeżdżać, aby studiować i, że mogą związać swoją przyszłość z naszym miastem – mówi zastępca prezydenta miasta Rafała Rudnicki.

Najkrócej z PUD-em związany jest Augustów, najmłodsi mieszkańcy będą mogli po raz drugi skorzystać z zajęć.

– Uważam, że wykształcenie młodych mieszkańców Augustowa, przygotowanie ich do dorosłego życia jest bardzo ważne. Szczególnie mniejsze ośrodki muszą nadganiać pewne niedogodności, które odziedziczyły. W związku z tym, tym bardziej istotne jest dobre wykształcenie tych najmłodszych – dodawał burmistrz Mirosław Karolczuk.

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy powstał w 2009 roku. (ea)