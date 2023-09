Każdy kto chce pospacerować z psem, dowiedzieć się o czworonogach mieszkających w schronisku, czy zastanawia się nad adopcją psiaka, może się wybrać na “PSAcer Kameralny Pożegnanie Lata” w Schronisku dla Zwierząt „Dolina Dolistówki”. Na spacer w niedzielę (24 września) czeka 50 psów.

Na spacer trzeba się zapisać na fanpejdżu wolontariatu. – Każda osoba ma możliwość wyboru psa schroniskowego podczas prowadzonych zapisów i to ta osoba będziecie trzymać smycz i wyprowadzać psa na spacer, ale w towarzystwie wolontariusza opiekującego się wybranym czworonogiem – mówi Monika Fiedorczuk, koordynatorka wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt „Dolina Dolistówki”. Podczas spaceru można porozmawiać o podopiecznych, zadać nurtujące pytania, a być może również upewnić się, czy wybrany psiak jest tym, którego można adoptować.

Wolontariusze zapewniają, że podopiecznym białostockiego schroniska nie brakuje na co dzień spacerów, ale takie akcje są organizowane po to, by każdy mogł bliżej poznać schroniskowe psy.

„PSAcer Kameralny Pożegnanie Lata”: 24 września, w godz.10:00 -13:30. (at)