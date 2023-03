Przyroda i ludzie budzą się na wiosnę

27 marca, 2023

Kwiaty w „Akcent” ZOO, fot. Hanna Kość Kwiaty w „Akcent” ZOO, fot. Hanna Kość

W parku widać pąki i bazie na drzewach oraz krokusy na trawnikach. Słychać też śpiew ptaków. Wiosna to czas pobudzenia dla przyrody i ludzi.

W białostockim „Akcent” ZOO też już czuć wiosnę.

– Wiosnę właśnie po tym można poznać, że zaczynają kwitnąć kwiaty. Krokusy już prawie przekwitły, ale będą następne kwiaty – mówi Sławomir Chlabicz, zastępca kierownika Akcent ZOO. – Niedźwiedź jest obudzony i trochę więcej je niż zazwyczaj. Wychodzi na zewnątrz, ale często wraca do siebie, aby poleżeć. Zwierzęta powoli zaczynają zmieniać sierść, ale to będzie trwało ze dwa miesiące. Żywienie póki co jest takie samo, zmiana nastąpi dopiero jak będzie trawa.

Wiosna to też czas, w którym po zimowym zastoju do aktywności i spacerów budzą się ludzie.

– Świat się budzi do życia, to i nam chce się bardziej żyć. Rośnie chęć do życia i na nowe doznania. Oby jak najszybciej wszystko rozkwitło – cieszy się białostoczanka odwiedzająca zoo.

Synoptycy póki co prognozują, że ochłodzenie z nocnymi przymrozkami może potrwać do środy (29.03). Później będzie już cieplej. (hk)

Z przechodniami w Parku Planty rozmawiała Hanna Kość: