Przemyt o wartości ponad 7 mln zł ujawnili funkcjonariusze KAS

Czerwiec 25, 2021

źródło: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Zamiast deklarowanego brykietu była kontrabanda. Prawie pół miliona paczek nielegalnych papierosów zatrzymali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej.

Do udaremnienia przemytu doszło w okolicach polsko – litewskiego przejścia granicznego.

– Funkcjonariusze KAS z Budziska zatrzymali do kontroli łotewską ciężarówkę, która zgodnie z dokumentami miała przewozić do Francji ładunek brykietu. Tir został prześwietlony i szczegółowo sprawdzony. Podczas rewizji okazało się, że zamiast deklarowanego brykietu w naczepie znajdują są nielegalne papierosy. W ciężarówce kierowanej przez 34-letniego obywatela Ukrainy funkcjonariusze KAS znaleźli 480 tys. paczek papierosów. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara pobawienia wolności nawet do 10 lat – mówi oficer prasowy podlaskiej KAS Maciej Czarnecki.

Wartość zatrzymanego towaru wynosi ponad 7 milionów złotych, z kolei gdyby trafił on na rynek, Skarb Państwa straciłby 11 milionów złotych. (ea)