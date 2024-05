„Przemiana” w reż. Grzegorza Jaremko będzie na Dniach Sztuki Współczesnej

6 maja, 2024

„Have no fear!” to hasło przewodnie tegorocznych Dni Sztuki Współczesnej. Festiwal odbędzie się między 20, a 26 maja. Wszystkie prezentowane wydarzenia będą opowiadać o kulturze strachu oraz jak ją zmienić w kulturę odwagi.

Jednym ze spektakli, który się z tym łączy, będzie „Przemiana” na podstawie Franza Kafki w reżyserii Grzegorza Jaremko.

– W pracy nad spektaklem zastanawiałem się jak lęki przerobić na moc kreacyjną – mówi Grzegorz Jaremko. – To wycofanie nakierowuje nas na takie myślenie, żeby wrócić do siebie, że to jest jakiś bunt wobec rzeczywistości. Myślę o jakiejś takiej postawie, która sprzeciwia się ambicji, sprzeciwiasz się takim dążeniom do celu, sprzeciwia się kapitalizmowi, który nas osacza, sprzeciwiasz się temu, żeby ciągle produkować. I ta przemiana być może jest jakimś takim wyjściem, żeby mieć taką przyjemność z bycia samemu.

Spektakl będzie prezentowany 20 maja w hali na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

– Bohater przemiany w ostatniej scenie zostaje wyrzucony na śmietnik. Właściwie nasz bohater pracuje w MPO, więc ta przestrzeń taka industrialna, trochę taka garażowo-halowa będzie wykorzystana dobrze i jak najbardziej pasuje do estetyki spektaklu – dodaje reżyser spektaklu.

W spektaklu „Przemiana” głównego bohatera gra Bartosz Bielenia, aktor pochodzący z Białegostoku. Dni Sztuki Współczesnej organizuje Białostocki Ośrodek Kultury, a patronuje im Radio Akadera. (hk)