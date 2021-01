Przełomowe odkrycie naukowców z Białegostoku

Styczeń 6, 2021

fot. Małgorzata Turecka

Dzięki białostockim naukowcom leczenie grzybic może być skuteczniejsze. Okazuje się, że odpowiednio skomponowana mieszanina dwóch związków chemicznych: oksytiaminy i ketokonazolu daje lepsze efekty w zwalczaniu patogenów powodujących grzybice, niż stosowanie tych środków osobno.

Dowiodły tego badania i testy przeprowadzone przez zespół naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wynalazek został właśnie opatentowany w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.

– Leczenie grzybic u ludzi, ale także u zwierząt, jest trudne.Takie infekcje często nawracają, liczba dostępnych leków jest ograniczona i powodują one skutki uboczne, a ponadto szybko narasta lekooporność drobnoustrojów wywołujących grzybice. To skłoniło nas do poszukiwania nowych środków przeciwgrzybiczych i związków chemicznych, które mogłyby wspomagać leczenie tych chorób – mówi dr hab. Adam Tylicki, prof. UwB.

Kluczem do sukcesu okazały się hydrożele, w których związki te zostały ze sobą połączone w ściśle określonych proporcjach.

Wynalazcy przewidują, że owoc ich pracy może znaleźć zastosowanie w farmacji, weterynarii, czy przy produkcji kosmetyków. (mt/mc)