Propozycje koncertowe na sezon 2023/2024

Jesień i zima to czas, w którym festiwale zamierają, a kluby wypełniają się publicznością czekającą na koncerty swoich ulubieńców. Na jakie wydarzenia warto czekać? Których organizatorów obserwować? I w jakim terminie odbędą się najbardziej wyczekiwane eventy na przełom 2023 i 2024 roku? Podpowiadamy!

Topowi organizatorzy koncertów w Polsce

Spośród największych graczy w polskiej branży koncertowej warto wyróżnić kilka nazw. Poniżej mała ściąga dotycząca organizatorów, których działalność należy śledzić na bieżąco:

1. Live Nation – światowa marka, za którą stoją wielkie liczby. Potrafią zorganizować ponad 20 tysięcy koncertów rocznie.

2. Fource Entertainment – polska firma skupiająca polskich i europejskich artystów. Organizuje koncerty w Europie i Ameryce.

3. Good Taste Production – organizuje zarówno trasy koncertowe, jak i pojedyncze wydarzenia topowych polskich artystów takich jak Brodka, Dawid Podsiadło czy Kayah.

4. More Music Agency – marka ta jest najbardziej kojarzona z festiwalem Tauron Nowa Muzyka.

5. Galicja Productions – coś dla fanów mocnych brzmień, ta ekipa stawia na polski punk, gotyk, rock i metal.

6. Loud Production – od 10 lat proponują nie tylko eventy koncertowe, ale i konwenty tatuażu, zloty food trucków czy targi motocyklowe.

Najciekawsze koncerty na przełom 2023 i 2024 roku.

Na niektóre gwiazdy polska publiczność musi czekać dekadami, inne tak upodobały sobie nasz kraj, że wpadają do nas regularnie i chętnie. Kogo setlisty warto więc wypatrywać w repertuarze na zimę i wiosnę?

• Kim Petras – artystka zasłynęła przebojem z Unholy wykonywanym z Samem Smithem. To najbardziej popularna transpłciowa artystka i laureatka Grammy. Zagości w Polsce już 2 marca w Warszawie.

• Jann – młody polski wokalista zdobył popularność, startując do Konkursu Piosenki Eurowizja. Ma grono oddanych fanów, czego efektem są sold-outy na niemal wszystkich koncertach zimowej trasy koncertowej w listopadzie i grudniu 2023.

• Kwiat Jabłoni – rodzinny duet rusza w tournée promujące najnowszy album Pokaz slajdów. Wypatrujcie ich koncertów w listopadzie i grudniu 2023.

• Był kiedyś Jarocin – cykl koncertów legend polskiego punku, rocka i gotyku, który przeniesie nas w kultowe lata festiwalu w Jarocinie. W line-upie pojawiły się więc takie kapele jak KSU, Kobranocka, Sztywny Pal Azji, Proletaryat, Róże Europy czy Closterkeller. Trasa zaplanowana jest na grudzień 2023.

