Projekty Punkt Informacji Turystycznej w Supraślu wykonali studenci Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

26 października, 2024

Konkurs na projekt Punktu Informacji Turystycznej w Supraślu, fot. Hanna Kość

10 projektów Punktu Informacji Turystycznej w Supraślu zaprojektowanych przez studentów Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej wzięło udział w konkursie zorganizowanym we współpracy pomiędzy instytucjami.

Wytycznymi do stworzenia projektu było dopasowanie go do aktualnej architektury Supraśla i dostosowanie budynku do osób z niepełnosprawnościami.- Studenci są bardzo kreatywni, przełamują wszelkie jakieś stereotypy, są też odważni – mówi Radosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla. – Jest to tylko propozycja, pewna wizja, ponieważ jest to obszar konserwatorski, ale jest to pewien punkt wyjścia do dalszych rozważeń. A dla studenta jednocześnie jest to taka fajna możliwość zmierzenia się z takim problemem.

Najlepszy projekt wykonali Julia Potapo i Jakub Skarżyński z kierunku architektura, który przedstawia przeszklony budynek z roślinnością na dachu.

– Zaproponowaliśmy, że nasz pawilon będzie się znajdował w centrum Supraśla w tak zwanym amfiteatrze. Chcieliśmy urozmaicić jakoś tą przestrzeń, która aktualnie służy chyba głównie jako parking dla samochodów. Chcieliśmy wprowadzić coś ciekawego, co może przydać się turystom i mieszkańcom miasta. Wydaje mi się, że najtrudniejsze było przystosowanie tego miejsca do osób z niepełnosprawnościami i też wykorzystanie tej skarpy, na której jest zlokalizowany ten budynek – mówi Jakub Skarżyński, student Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

Drugie miejsce w konkursie na projekt Punktu Informacji Turystycznej w Supraślu zajęły Paulina Uszyńska i Natalia Woronko, a na trzeciej miejscu znalazły się Wiktoria Augustynowicz i Gabriela Czech. Wszystkie projekty są prezentowane na wystawie w Urzędzie Miejskim w Supraślu. (hk)

Relacja Hanny Kość: