Projekt uczennicy z Białegostoku zwyciężył E(x)plory 2024

27 października, 2024

Źródło: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia Źródło: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia

Julia Maksimowicz, uczennica II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, wygrała konkurs E(x)plory 2024. Jej projekt „TheraPiez – Biokompatybilny system na bazie efektu piezoelektrycznego stymulujący gojenie ran” wspierał naukowo prof. Bogusława Butryło, dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

Projekt „TheraPiez” to przenośny zestaw, który ma zadanie przyspieszać gojenie ran. Za pomocą spersonalizowanego, przenośnego układu, z użyciem piezelektryka następuje odzyskiwanie energii związanej z poruszaniem się osoby. System posiada również funkcję bezprzewodowego ładowania hybrydowego. Jest to krok w stronę medycyny samowystarczalnej energetycznie. Pozyskana energia, po konwersji na energię elektryczną jest stosowana do mikrostymulacji tkanki przez warstwę wewnętrzną, co przyspiesza proces gojenia, zmniejsza również ryzyko wystąpienia blizn. Projekt układu maksymalizuje wygodę i użyteczność, zwiększając mobilność urządzenia. Optymalizacja efektu piezoelektrycznego oraz wykorzystanie innych źródeł energii pozwala efektywnie zasilać układ do stymulacji, układy elektroniczne do pomiarów i kontroli procesu stymulacji oraz systemy do komunikacji bezprzewodowej.

Konkurs Explory to największa w Polsce inicjatywa wpierająca utalentowaną młodzież w realizacji innowacyjnych projektów naukowych z obszaru #STEAM. Do finału konkursu w 2024 roku zakwalifikowano 35 spośród 323 projektów zgłoszonych z całej Polski. Zwycięskie projekty będą reprezentowały Polskę na Międzynarodowych Targach Nauki i Inżynierii Regeneron International Science and Engineering Fair 2025. (red.)