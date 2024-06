Program stypendialny „Nowe Technologie dla Dziewczyn”

23 czerwca, 2024

Mat. org. Mat. org.

Studentki kierunków technicznych lub ścisłych z Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu w Białymstoku i ponad 40 innych uczelni w Polsce mogą aplikować do prestiżowego programu stypendialnego „Nowe Technologie dla Dziewczyn”.

To możliwość wsparcia merytorycznego i finansowego.

– Program jest realizowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy we współpracy z firmą Intel. To szansa na wsparcie mentoringowe przez pracowników Intela, stypendium oraz możliwość stażu w Intel Technology Poland w Gdańsku. To również możliwość rozwoju, pomocy w karierze zawodowej i konkretne wsparcie finansowe – mówi Magdalena Tytuła z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.