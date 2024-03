Program „Dwujęzyczne dzieci” w białostockich przedszkolach

12 marca, 2024

Fot. UM Białystok Fot. UM Białystok

Od nowego roku szkolnego w białostockich przedszkolach samorządowych wprowadzony zostanie program „Dwujęzyczne dzieci”.

Do końca czerwca w ramach pilotażu programem objęte zostaną dzieci z 10 przedszkoli oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, jak również nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele języka angielskiego oraz dyrektorzy.

– Chodzi o to, żeby ten drugi język nigdy nie stawał się językiem obcym, czyli żeby dzieci były w nim zanurzane codziennie w czasie zajęć w przedszkolu i w domu – mówi Waldemar Miksa, prezes Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności. – Celem programu jest powszechna edukacja dwujęzyczna, z językiem lokalnym i z językiem globalnym.

W programie uczestniczy już Przedszkole Samorządowe nr 76 „Na Zielonych Wzgórzach”.

– Nasze przedszkole już drugi rok jest w międzynarodowym programie powszechnej dwujęzyczności – mówi mgr Ewa Sochor, dyrektor placówki. – We wszystkich grupach przedszkolnych dzieci obcują z językiem angielskim na co dzień. Już po pierwszym roku programu widzimy rezultaty. Dzieci nie mają żadnych barier w komunikacji.

Główne cele projektu to promowanie wychowania w dwujęzyczności w przedszkolach na terenie Białegostoku, wykorzystanie naturalnych umiejętności dzieci do nabywania języka, wzbogacenie edukacji językowej oraz zachęcanie przedszkoli do podejmowania nowatorskich działań i wdrażania innowacyjnych pomysłów wspomagających rozwój dzieci. (jł)