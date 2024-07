Prognozowane burze w całym województwie!

11 lipca, 2024

fot. Małgorzata Turecka

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia o burzach dla województwa podlaskiego. Prognozowane są ulewne deszcze do 60 mm, porywy wiatru do 120 km/h oraz miejscowy grad. Ostrzeżenia obowiązują od 13:00 do 21:00.

Ostrzeżenie I stopnia obejmuje powiaty: augustowski, białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski i Suwałki.

Ostrzeżenie II stopnia dotyczy powiatów: grajewski, kolneński, Łomża, łomżyński, moniecki, wysokomazowiecki i zambrowski.

Zaleca się pozostanie w domu, zamknięcie okien, zabezpieczenie przedmiotów na zewnątrz i odłączenie urządzeń elektrycznych.