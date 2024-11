Profilaktyka 40 Plus – bezpłatne badania tylko do końca roku

14 listopada, 2024

źródło: Canva źródło: Canva

To ostatni dzwonek na skorzystanie z programu Profilaktyka 40 Plus. Tylko do końca roku osoby po 40 roku życia mogą się bezpłatnie przebadać.

Wśród bezpłatnych badań jest między innymi: morfologia krwi obwodowej, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy we krwi, czy krew utajona w kale. Dla mężczyzn jest również test PSA, czyli badanie w kierunku raka prostaty. Konkretne badania zależą od wyników ankiety.

– Przepustką do badań Profilaktyka 40 plus jest skierowanie, które generowane jest przez system automatycznie po wypełnieniu przez nas ankiety prozdrowotnej, która znajduje się w naszym internetowym koncie pacjenta albo aplikacji Moje IKP. Skorzystać z niego mogą Polki i Polacy po 40 roku życia. Górna granica wieku nie istnieje – mówi Izabella Przewłocka, rzeczniczka prasowa Podlaskiego Oddział NFZ.

W programie Profilaktyka 40 Plus jest podział na pakiety badań dla kobiet i mężczyzn uwzględnia czynniki ryzyka obu płci.

– W województwie podlaskim uprawnionych do programu Profilaktyka 40 plus jest ponad 600 tysięcy mieszkańców. Do tej pory skorzystał z niego co czwarty uprawniony. W sumie jest to przeszło 148 tysięcy osób, z czego większość stanowią panie, blisko 90 tysięcy – dodaje Izabella Przewłocka.

Pacjenci mogą wybrać laboratorium do badań spośród placówek widniejących na mapie na stronie pacjent.gov.pl, w województwie podlaskim jest aż 90 takich miejsc. (hk)