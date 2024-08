Prof. Michał Bołtryk świętuje jubileusz 50-lecia pracy. Był rektorem Politechniki Białostockiej

Prof. dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej złożyła prof. Michałowi Bołtrykowi gratulacje z okazji mijających jego 5 dekad pracy zawodowej. W obecności nowo powołanych władz Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku, wyraziła swoją wdzięczność za wspólnie realizowaną strategię rozwoju uczelni, a jej zaufanie do Dziekana WBiNŚ dobitnie wyraża fakt powołania go na trzecią już kadencję na tym stanowisku.

– To dla mnie wielki honor i przyjemność móc pogratulować i podziękować za współpracę – mówiła nie kryjąc wzruszenia prof. Marta Kosior – Kazberuk.

Prof. Michał Bołtryk w młodości uprawiał judo. W przyszłości chciał zostać lotnikiem. Był najmłodszym w historii Polski rektorem uczelni technicznej oraz pierwszym, który objął to stanowisko równolegle w dwóch uczelniach wyższych. Był promotorem 12 prac doktorskich, ponad 300 prac magisterskich i inżynierskich. Na swoim koncie ma 300 publikacji naukowych oraz aż 11 patentów ( w tym 1 zagraniczny).

– Najbardziej cenię pracowitość i to zarówno jeśli chodzi o studentów, jak i pracowników. Zawsze stawiałem na pracowników zaangażowanych, którzy rozumieją potrzebę wspólnego działania, realizacji wspólnej strategii. Owszem, jeżeli jest ktoś zdolny, ma jakiś talent i jest pracowity, to wcześniej czy później staje się geniuszem w swoim zawodzie – podkreślił prof. Michał Bołtryk.

Kim jest prof. Michał Bołtryk?

Prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk – jest absolwentem Wyższej Szkoły Inżynierskiej, która została przekształcona w Politechnikę Białostocką. W 1974 r. ukończył studia inżynierskie na Wydziale Budownictwa. Kształcenie kontynuował na studiach magisterskich w Politechnice Warszawskiej. 1 października 1974 roku rozpoczął pracę w Politechnice Białostockiej, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery zawodowej: od asystenta do profesora (nominację z rąk Prezydenta RP otrzymał w 2001 r). Równolegle z pracą naukowo-dydaktyczną pełnił ważne funkcje organizacyjne w uczelni. Po ukończeniu studiów doktoranckich przez trzy lata pełnił funkcję prodziekana do spraw studenckich. W latach 1996-1999 piastował stanowisko prorektora ds. nauki. Przez wiele lat kierował pracami Katedry Materiałów, Technologii i Organizacji Budownictwa oraz Katedry Budownictwa i Inżynierii Drogowej. Rok 1999 był szczególnie ważny w rozwoju jego kariery zawodowej, objął bowiem wtedy stanowisko Rektora Politechniki Białostockiej, które sprawował przez dwie kadencje. Równolegle, do czasu zmian wprowadzonych w ustawodawstwie polskim, sprawował funkcję Rektora Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. W swojej działalności zawodowej aktywnie wspierał współpracę uczelni z przedstawicielami przemysłu regionalnego i krajowego.

Był promotorem i recenzentem wielu pracach doktorskich oraz magisterskich i inżynierskich. Ma na koncie uzyskanie patentów i wzorów użytkowych. Jest autorem lub współautorem setek ekspertyz i wdrożonych projektów technicznych, a także członkiem Rady Dyscypliny – Inżynieria Lądowa i Transport. W tym roku został powołany na Dziekana Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku. Jego praca na tym stanowisku obejmuje 3 już kadencję i potrwa do roku 2028. Do tego też roku będzie również Kierownikiem Katedry Budownictwa i Kształtowania Krajobrazu.