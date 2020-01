Próby oszustwa na „inspektora kontroli skarbowej”

Styczeń 16, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku ostrzega przed e-mailami rozsyłanymi przez oszustów. Rzekomi inspektorzy informują w nich o „zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej”.

– Jest to kolejne oszustwo, w którym najprawdopodobniej chodzi o wyłudzenie danych osobowych lub zawirusowanie komputerów – mówi Radosław Hancewicz, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Oszuści informują w swoim e-mailu, iż urząd skarbowy planuje wszcząć wobec adresata kontrolę, którą wyznaczył na konkretnie wskazany dzień, w związku z brakiem możliwości skontaktowania się z podatnikiem. Jednocześnie autorzy fałszywego e-maila, powołując się na szereg przepisów, informują o konieczności stawienia się w firmie i uczestniczenia w kontroli oraz zobowiązują do „przygotowania wszystkich potrzebnych dokumentów związanych z prowadzoną działalnością”. Dalej wskazany jest link, w którym ma się znajdować lista „niezbędnych dokumentów”. Co ciekawe, cały e-mail napisany jest bez użycia polskich znaków.

Jest to kolejna już próba podszywania się pod organy skarbowe. To ważne, by załączników z takich e-maili nie otwierać ani nie klikać w żadne linki. (mt/mc)