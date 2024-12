Premiera spektaklu „Amelka, Bóbr i Król na dachu” w Białostockim Teatrze Lalek

470180959_974264268069160_6050690053643791700_n Zdjęcie 1 z 11

Spektakl przeniesie widzów do baśniowego świata pełnego zagadek, tajemnic i barwnych postaci. Amelka, główna bohaterka, wyrusza na niezwykłą wyprawę do Szepczącego Lasu, by zdobyć czarny miód. Na swojej drodze spotyka nietypowego Bobra, sympatycznego Gruszkę, nieznośną Mruksę, podstępną Frygę oraz wiele innych postaci, które dodają opowieści humoru i dynamiki.

Jakie tajemnice kryje las? Czy Amelka poradzi sobie z przeciwnościami losu dzięki niezwykłym prezentom od Wróżki Lulejki? I czy Król, zagubiony od dawna, odnajdzie to, czego szuka? Odpowiedzi na te pytania widzowie poznają podczas pełnego zwrotów akcji przedstawienia.

Przesłanie dla każdego

Spektakl to nie tylko historia pełna przygód, ale również głęboka opowieść o odkrywaniu siebie, pokonywaniu trudności i wartości empatii.

– To opowieść o odkrywaniu siebie, o tym, że życie czasem może być przewrotne, ale każdy bohater odnajduje siebie lub nową jakość swojego życia. To także komunikat dla młodych ludzi, że wartość człowieka kryje się w jego wnętrzu, a nie w zewnętrznych pozorach – podkreśla reżyser dr. hab. Jacek Malinowski.

Dla widzów w każdym wieku

Baśniowe wątki przeplatają się tu z odniesieniami do współczesności, tworząc widowisko odpowiednie dla widzów w wieku od 5 do 105 lat. Humor, wzruszenie i refleksja nad relacjami międzyludzkimi sprawiają, że spektakl trafi zarówno do młodszych, jak i starszych odbiorców. (JD, red.)