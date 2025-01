Prawosławni świętują pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Biskupi PAKP apelują o pokój i trwanie w wartościach

7 stycznia, 2025

Srebrna gwiazda w miejscu narodzenia Jezusa w Betlejem, źródło: wikipedia.pl Srebrna gwiazda w miejscu narodzenia Jezusa w Betlejem, źródło: wikipedia.pl

Prawosławni wierni w Polsce obchodzą Święta Bożego Narodzenia według kalendarza juliańskiego, trzynaście dni po świętach katolickich. To czas modlitwy, wspólnoty i duchowej refleksji. Biskupi Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w swoim bożonarodzeniowym orędziu wezwali wiernych do wierności tradycyjnej wierze, czujności wobec zagrożeń współczesnego świata i dojrzałego pokonywania pokus sekularyzacji.

W bożonarodzeniowym orędziu Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego podkreślono fundamentalne znaczenie wcielenia Chrystusa. „Tajemnica wcielenia Jezusa Chrystusa zmieniła bieg historii, nadając jej nowy sens” – czytamy w przesłaniu. Hierarchowie przypominają, że Boże Narodzenie to czas, w którym „świat widzialny łączy się z niewidzialnym”, a wierni razem z aniołami wychwalają Boga, śpiewając: „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój”.

Apel o trwanie w wierze i modlitwę o Pokój

W obliczu współczesnych wyzwań – wojen, sekularyzacji i upadku wartości moralnych – hierarchowie apelują o wytrwałość w wierze oraz modlitwę o pokój. „Doświadczamy wojen w Ukrainie, Ziemi Świętej, Azji i Afryce” – przypomniano. W orędziu zwrócono się szczególnie do młodzieży, zachęcając ją do trwania w zdrowej nauce Kościoła. „Tylko dojrzałą, głęboką wiarą można pokonywać pokusy otaczającego świata” – zaapelowali biskupi.

Czas tradycji i duchowego umocnienia

Boże Narodzenie w Kościele prawosławnym to czas duchowego umocnienia, poprzedzony czterdziestodniowym postem. Wierni dzielą się prosforą – tradycyjnym chlebem liturgicznym – a nocne nabożeństwa, takie jak jutrznia i Boska Liturgia, wypełniają cerkwie modlitwą i śpiewem. W Soborze Św. Mikołaja w Białymstoku nabożeństwa świąteczne prowadził abp Jakub, ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej.

Duchowe dziedzictwo i spojrzenie w przyszłość

Sobór Biskupów podkreślił znaczenie mijającego roku 2024, kiedy Kościół świętował 100-lecie uzyskania autokefalii oraz inne ważne jubileusze. „Wdzięczni Bogu za to, co minęło, wchodzimy z wiarą i nadzieją w 2025 rok, w którym chrześcijaństwo obchodzić będzie 1700-lecie I Soboru Powszechnego” – napisano w orędziu.

Hierarchowie życzyli wiernym obfitych łask Bożych, duchowej radości i pokoju w nowym roku. „Niech Duch Mądrości i Rozumu przebywa z nami” – zakończyli swoje przesłanie.

Wspólnota Prawosławna w Polsce

Prawosławni pozostają drugim co do liczby wyznaniem w Polsce. Hierarchowie szacują liczbę wiernych na 450–500 tys., choć według Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 roku przynależność do Kościoła zadeklarowało ponad 151 tys. osób. Największe skupiska prawosławnych znajdują się w województwie podlaskim, zwłaszcza w okolicach Białegostoku, Bielska Podlaskiego i Hajnówki. (red.)

