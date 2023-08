Powstanie nowa droga ekspresowa Knyszyn-Krynice-Białystok Zachód

3 sierpnia, 2023

źródło: GDDKiA źródło: GDDKiA

Nowa droga ekspresowa o długości 8,6 km połączy okolice Knyszyna z realizowanym odcinkiem drogi S19 Krynice – Białystok Zachód.

Minister Infrastruktury zapewnił środki finansowe na realizację tego odcinka i jeszcze w sierpniu GDDKiA ogłosi przetarg na realizacje tego odcinka.

Powstanie droga z dwoma pasami ruchu i pasem awaryjnym na każdej jezdni, a także trzy wiadukty, cztery przejścia dla zwierząt oraz przepusty. Drogowcy zakładają że roboty budowlane w terenie rozpoczną się w 2026 r., a zakończą dwa lata później – w 2028 r. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Natomiast GDDKiA już ogłosiła przetarg na zaprojektowani i budowę ostatniego odcinka S19 na północ od Białegostoku. To 9,5 km fragmentu S19 Białystok Północ – Dobrzyniewo. Planowany do realizacji po północno-zachodniej stronie Białegostoku fragment S19 jest ostatnim odcinkiem tej trasy w kierunku granicy państwa z Białorusią i budowanego już odcinka Kuźnica – Sokółka. Połączy się także z odcinkiem S19 Krynice – Białystok Zachód. Droga S19 zostanie wykonana jako dwujezdniowa, każda po dwa pasy ruchu z pasem awaryjnym. (at)