Powrót studentów na uczelnie po przerwie świąteczno-noworocznej

9 stycznia, 2024

Zima na Politechnice Białostockiej fot. Dariusz Piekut Zima na Politechnice Białostockiej fot. Dariusz Piekut

Na wszystkich białostockich uczelniach zakończyła się przerwa świąteczno-noworoczno. Najdłużej, bo od 22 grudnia trwała w Politechnice Białostockiej i na Uniwersytecie w Białymstoku. Na pozostałych uczelniach studenci do nauki wrócili szybciej.

Okazuje się jednak, że w tym wolnym czasie żacy z Politechniki Białostockiej nie tylko odpoczywali i świętowali, ale również zaglądali do książek.

– Trochę odpoczywałem, ale też trzeba było wykonywać zaległości w projektach. 2,5 tygodnie to można trochę odpocząć, ale wiadomo było trzeba trochę posiedzieć i się uczyć, choć bardziej nastawienie miałem na odpoczynek. Nie chce się jak zwykle wracać na uczelnie, bo w domu się spało, siedziało, nic nie robiło, takie fajne życie i beztroskie, a teraz powrót na studia i trzeba się wziąć za siebie przed sesją. Tak pół na pół, czyli w większości odpoczywałem, ale też w ostatni tydzień znalazłem czas na naukę, było to konieczne z uwagi na to, że dużo było zadane i trzeba było to jakoś nadrobić – mówili studenci Politechniki Białostockiej.

Teraz przed studentami ostatnia prosta przed sesją zimową. Ta w Politechnice Białostockiej i na Uniwersytecie w Białymstoku rozpocznie się 2 lutego. Wcześniej egzaminować się będą studenci białostockiej filii Akademii Teatralnej i Uniwersytetu Muzycznego. Natomiast żacy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku sesję zaczną 5 lutego. (hk)

Ze studentami Politechniki Białostockiej o powrocie na uczelnię po przerwie świątecznej rozmawiała Hanna Kość: