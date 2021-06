Posłowie PO zapowiadają „objazd Polski”. Chcą poznać potrzeby młodych

Czerwiec 17, 2021

Młodzi posłowie Platformy Obywatelskiej zainaugurowali w Białymstoku akcję „Polska Młodych”. Zamierzają jeździć po kraju i spotykać się z młodymi ludźmi, by poznać ich potrzeby.

– Chcemy rozmawiać z młodymi ludźmi w całej Polsce, chcemy wsłuchiwać się w ich głos, chcemy żeby to młodzi ludzie, właśnie na takich spotkaniach w parkach, na skwerach, na leżakach, kocach, po prostu na luzie powiedzieli nam o swoich potrzebach – mówił podlaski poseł PO Krzysztof Truskolaski.

Dyskusje mają dotyczyć ekologii, infrastruktury, finansów, edukacji, a także sytuacji w jakiej obecnie znajdują się młodzi ludzie na rynku pracy.

– Młodzi są zaangażowani, aktywni, świadomi i odpowiedzialni za to, co dzieje się wokół nich i oni chcą wpływać na to, jak ta rzeczywistość będzie wyglądała i naszym zadaniem jest pytać ich o to, jakiej chcą Polski, naszym zadaniem jest słuchać tego, co nam mówią i odpowiadać na ich potrzeby – mówiła posłanka PO z Warszawy, Aleksandra Gajewska.

Jak zapewniał poseł Krzysztof Truskolaski, wnioski z rozmów będą przekuwane w konkretne projekty ustaw.

– Będziemy składać te projekty ustaw, będziemy próbować przekonać większość rządzącą, że to nie są nasze polityczne projekty, że to są projekty młodych ludzi, to są projekty właśnie tych osób, które się z nami spotkały – licealistów, studentów, osób wchodzących na rynek pracy. My dzisiaj gwarantujemy i obiecujemy, że te projekty będą złożone, a jeżeli przejmiemy władzę w Polsce oczywiście będziemy robić wszystko, aby te projekty weszły w życie – mówił Truskolaski.

Posłowie Platformy Obywatelskiej zamierzają odwiedzić takie miasta jak Kraków, Warszawa, Radom, Lublin czy Szczecin. (mt)