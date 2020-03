Poseł KO Krzysztof Truskolaski pyta premiera o szpital w Łomży

Marzec 16, 2020

fot. Patrycja Roman fot. Patrycja Roman

W sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w szpital zakaźny interpelację do premiera Mateusza Morawieckiego wysłał w poniedziałek (16.03) podlaski poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski.

– Chciałbym się dowiedzieć w imieniu mieszkańców, bo wielu mieszkańców zgłasza się do mnie, aby wyjaśnić tę sytuację – mówi poseł KO Krzysztof Truskolaski.

Poseł pyta w interpelacji do premiera o to, kto wydał decyzję o przekształceniu szpitala, czy decyzja ta była konsultowana ze specjalistami z zakresu chorób zakaźnych, a także czy szpital posiada odpowiedni sprzęt i niezbędną liczbę personelu, który będzie opiekował się pacjentami z koronawirusem.

– To są pytania mieszkańców, którzy niepokoją się o swoje zdrowie i życie, niepokoją się o to, że będą pozbawieni jakiejkolwiek opieki medycznej. Jest to sytuacja bardzo niebezpieczna, dlatego proszę, aby Pan Premier jak najszybciej na tę interpelację odpowiedział – mówi poseł Krzysztof Truskolaski.

Truskolaski pyta też w interpelacji, czy w wyniku przekształcenia szpitala w zakaźny, pacjenci z Łomży mogą liczyć na zorganizowanie tymczasowej placówki medycznej, w której uzyskają pomoc. Pyta też na koniec, czy decyzja o przekształceniu szpitala w zakaźny może zostać cofnięta.

Przeciwko przekształceniu łomżyńskiego szpitala w szpital zakaźny protestuje jego personel, a także mieszkańcy miasta. Zwracają uwagę, że placówka nie jest gotowa, by przyjmować pacjentów zarażonych koronawirusem. (mt/mc)