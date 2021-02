Ponad 2 tys. wniosków o wsparcie w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego

Luty 16, 2021

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie na bieżącą działalność firm. Wpłynęło ponad 2 tys. wniosków na ponad 61 mln złotych.

Wsparcie adresowane jest do mikro- i małych przedsiębiorstw, a także osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą. Mogą uzyskać jednorazową, bezzwrotną dotację, jeśli sytuacja firmy pogorszyła się w związku z COVID-19. Warunkiem uzyskania pomocy jest spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 40 proc.

W konkursowej puli jest do podziału 25 mln złotych.

Ocena wniosków będzie prowadzona na bieżąco. Do końca tygodnia na stronie programu regionalnego zostanie opublikowana lista wniosków przekazanych do oceny, uszeregowana według najwyższego procentowo spadku obrotów.

Przedsiębiorcy, których wnioski znajdą się na tej liście, muszą dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z załącznikami. Mają na to trzy dni robocze, licząc właśnie od daty publikacji listy projektów przekazanych do oceny. (mt/mc)