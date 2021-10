Politechnika Białostocka zorganizowała największe w województwie targi pracy

Październik 12, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Blisko 50 pracodawców z największych firm, i to nie tylko w regionie, wzięło udział w Targach Pracy na Politechnice Białostockiej. Wydarzenie po roku przerwy, zostało zorganizowane w formule stacjonarnej i przyciągnęło tłumy zainteresowanych pracą studentów.

Targi Pracy to doskonała okazja, by poznać bliżej specyfikę firm, i zapytać choćby o warunki zatrudnienia. Dużo ofert było skierowanych do studentów i absolwentów uczelni technicznych, ale i humaniści mogli też znaleźć coś dla siebie.

– Najważniejsza w tym wszystkim jest opinia studentów i firm, a obie strony mówią, że było super. Udało nam się w jednym miejscu zgromadzić blisko 50 pracodawców, z których każdy jest otwarty na zatrudnienie nowych pracowników. To była niesamowita szansa, by dziś znaleźć tu swoją wymarzoną ofertę pracy – powiedział Mateusz Adaszczyk, kierownik Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej, które zorganizowało całe wydarzenie.

W środę (13.10) w ramach drugiego dnia targów studenci będą mogli skorzystać z różnego rodzaju szkoleń. (mt)