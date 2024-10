Politechnika Białostocka zainaugurowała nowy rok akademicki 2024/2025. Rektor prof. dr hab. Marta Kosior-Kazberuk: To otwarcie nowych możliwości i wyzwań

3 października, 2024

prof. dr hab. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej, fot. A. Jakuć prof. dr hab. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej, fot. A. Jakuć

Politechnika Białostocka zainaugurowała 76. rok akademicki. – To jednocześnie podtrzymanie tradycji akademickiej oraz otwarcie na nowe wyzwania” – mówi rektor prof. dr hab. Marta Kosior-Kazberuk. Uczelnia rozwija współpracę międzynarodową i wprowadza nowe kierunki studiów. Ważnym celem jest także przyciągnięcie kandydatów z regionu i zagranicy.

Posłuchaj rozmowy z prof. dr hab. Martą Kosior Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. Wywiad prowadzi Adam Jakuć.

76. inauguracja roku akademickiego w Politechnice Białostockiej

Politechnika Białostocka zainaugurowała 76. rok akademicki, witając w swoich murach nowych studentów, doktorantów i pracowników naukowych. – Każda inauguracja to doniosłe wydarzenie, które zawsze wzbudza pozytywne emocje– podkreśliła prof. Marta Kosior-Kazberuk. Mimo wieloletniej tradycji, każda uroczystość jest wyjątkowa, ponieważ symbolizuje otwarcie nowych możliwości i wyzwań.

-Inauguracja roku akademickiego to jednocześnie podtrzymanie tradycji akademickiej oraz otwarcie na nowe wyzwania i szanse dla całej społeczności akademickiej. To szczególny moment, który angażuje zarówno studentów, doktorantów, jak i pracowników uczelni – zaznaczyła rektor Politechniki Białostockiej.

Liczba studentów i plany na przyszłość

Politechnika Białostocka może pochwalić się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. W roku akademickim 2024/2025 łączna liczba studentów wynosi obecnie około 7 000.

Prof. Kosior-Kazberuk zwróciła uwagę na wyzwania związane z demografią oraz konkurencyjnością oferty edukacyjnej w regionie.- Naszym celem jest zatrzymanie absolwentów szkół ponadpodstawowych z naszego regionu oraz przyciągnięcie studentów z innych części Polski i z zagranicy – dodała.

Rozwój uczelni dzięki międzynarodowym projektom

Politechnika Białostocka stawia na internacjonalizację i współpracę międzynarodową. W ramach realizowanego projektu „Uniwersytet Europejski”, finansowanego przez Komisję Europejską, uczelnia uczestniczy w prestiżowym konsorcjum składającym się z dziewięciu uczelni europejskich. Dzięki temu Politechnika zyskała ponad 14 milionów euro na modernizację i umiędzynarodowienie swojej działalności.

– To ogromne wyzwanie, ale jednocześnie bardzo interesujące doświadczenie. W ramach tego projektu zamierzamy otworzyć nowe laboratoria, zwiększyć wymianę kadry naukowej, studentów oraz doktorantów, a także dostosować wszystkie elementy funkcjonowania uczelni do standardów europejskich – wyjaśnia prof. Kosior-Kazberuk.

Współpraca z przemysłem i nowe projekty badawcze

Politechnika Białostocka intensywnie współpracuje z lokalnymi i krajowymi przedsiębiorcami, tworząc wspólne projekty badawczo-rozwojowe. W bieżącym roku akademickim uczelnia planuje dalsze rozwijanie partnerstw z sektorem przemysłowym w ramach projektów B+R.

-Jesteśmy otwarci na inicjatywy płynące ze strony przemysłu i wspólne projekty. Już teraz mamy partnerów przemysłowych w radach naukowych, a także inicjujemy nowe programy stypendialne dla naszych studentów – mówi rektor uczelni. Programy te już zyskały uznanie i wsparcie ze strony przedsiębiorstw, zwłaszcza na Wydziale Elektrycznym, gdzie powstają płatne staże i stypendia dla wyróżniających się studentów.

Nowe kierunki studiów i rozwój kompetencji

Politechnika Białostocka nieustannie pracuje nad modernizacją i uatrakcyjnieniem swojej oferty edukacyjnej. W ramach projektu PB 5.0, na który uczelnia otrzymała ponad 20 milionów złotych, zostaną uruchomione nowe kierunki studiów, takie jak elektromobilność, cyberbezpieczeństwo oraz kierunki związane z neutralnością klimatyczną.

-Chcemy rozwijać kompetencje cyfrowe, zielone oraz te związane z przedsiębiorczością. Stawiamy również na umiejętności miękkie, które są niezwykle istotne na rynku pracy – zaznacza prof. Kosior-Kazberuk.

Doktoranci i przyszłość badań naukowych

Szkoła doktorska Politechniki Białostockiej ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje siedem wiodących dyscyplin. Po dwóch pierwszych wspólnych semestrach, doktoranci wybierają indywidualne ścieżki kształcenia wraz z promotorami, dopasowując je do tematyki swoich rozpraw doktorskich.

– Efekty są bardzo dobre. Doktoranci realizują swoje badania na wysokim poziomie, co potwierdzają oceny śródokresowe oraz osiągnięcia w międzynarodowych konkursach i projektach badawczych – podkreśla rektor.

Podsumowanie: ambitne cele na nowy rok akademicki

Politechnika Białostocka stawia przed sobą ambitne cele na nowy rok akademicki. W planach jest dalsza internacjonalizacja, rozwój współpracy z przemysłem oraz wprowadzenie nowych kierunków studiów. Uczelnia dąży do podniesienia jakości kształcenia i badań naukowych, co ma przyczynić się do umocnienia jej pozycji na mapie polskich i europejskich uczelni technicznych.

Na zakończenie, prof. Marta Kosior-Kazberuk zwróciła się do studentów, zachęcając ich do pełnego wykorzystania możliwości, jakie daje Politechnika Białostocka: -To będzie najlepszy okres w waszym życiu. Uczestniczcie w zajęciach, angażujcie się w działalność kół naukowych, samorządu i innych organizacji. Politechnika Białostocka to miejsce, które wspiera rozwój na wielu płaszczyznach. (AJ)