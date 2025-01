Politechnika Białostocka wspomaga wiedzą i zapleczem laboratoryjnym startupy powstające w ramach Hub of Talents 3

23 stycznia, 2025

Dr inż. Pawel Dzienis, źródło: Politechnika Białostocka Dr inż. Pawel Dzienis, źródło: Politechnika Białostocka

50 innowacyjnych startupów powstało w województwie podlaskim od wiosny zeszłego roku dzięki projektowi Hub of Talents 3. Połowa z nich zakończyła już proces inkubacji, a 70% z nich otrzyma pozytywną rekomendację do ubiegania się o bezzwrotne wsparcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w wysokości do 600 tys. zł na dalszy rozwój pomysłu i pierwszą sprzedaż.

Wsparcie na każdym etapie Hub of Talents 3 zapewnia startupom kompleksowy program inkubacji, w tym indywidualne wsparcie menedżera, obsługę prawną, księgową i marketingową, szyte na miarę usługi specjalistyczne, dostęp do powierzchni biurowych oraz pomoc w stworzeniu produktu o minimalnej funkcjonalności.

Swój udział w rozwijaniu biznesów ma Politechnika Białostocka. Naukowcy z większości wydziałów wspierają przedsiębiorców swoją wiedzą i zapleczem laboratoryjnym.

– Rozwiązujemy problemy naukowe, które te startupy mają, więc robimy projekty, weryfikujemy ich koncepcje, sprawdzamy czy pewne zjawiska fizyczne mogą zostać wykorzystane chociażby do budowy maszyn, czy też sprawdzamy oprogramowanie, czy może być wykorzystana sztuczna inteligencja – mówi dr inż. Paweł Dzienis z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. – Na Politechnice Białostockiej mamy bardzo rozwinięte laboratoria, mamy bardzo dużo sprzętu i dzięki temu właśnie możemy wspierać te startupy. Oczywiście z jednej strony jest nasza wiedza, a z drugiej nasze zaplecze techniczne.

Hub of Talents 3 to projekt realizowany przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny wspólnie z ośmioma partnerami, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jego celem jest wsparcie 150 startupów do 2027 roku. Aktualnie zakończyła się pierwsza i trwa druga tura inkubacji.

– Najliczniej reprezentowane są branże IT, ICT i z tego obszaru były to 34 startupy. 10 startupów jest z sektora metalowo-maszynowego ze względu na to, że to jest nasz sektor specjalizacyjny, który wpisuje się w regionalne inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego. Pozostałe sektory to takie jak edukacja czy związane z agrofoodem, to było sześć startupów – wylicza Anna Daszuta-Zalewska, dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Do 31 marca trwa nabór do trzeciego cyklu inkubacji Hub of Talents 3. Szczegóły są na stronie internetowej Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z dr inż. Pawłem Dzienisem z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej i Anną Daszuta-Zalewską, dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego:

