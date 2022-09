Politechnika Białostocka współwłaścicielem patentu

Wrzesień 8, 2022

Prof. Marcin Kochanowicz, fot. Iryna Mikhno/Politechnika Białostocka Prof. Marcin Kochanowicz, fot. Iryna Mikhno/Politechnika Białostocka

Laser włóknowy, który bezkrwawo tnie tkanki ludzkie? To będzie możliwe dzięki wspólnemu wynalazkowi naukowców z Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

– Mamy patent na szkło, z którego mogą powstać światłowody wykorzystane w laserach włóknowych do cięcia tkanek ludzkich – cieszy się dr hab. inż. Marcin Kochanowicz, prof. PB, kierownik Katedry Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. – Wykorzystane do tego celu promieniowanie podczerwone powoduje koagulację, co oznacza, że przy cięciu poleje się mniej krwi.

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej właśnie udzielił patentu nr 240781 trzem uczelniom, które wspólnie opracowały unikalny na skalę światową wynalazek. Przedmiotem wynalazku są tlenkowo-fluorkowe szkła tytanowo-germanianowe o właściwościach luminescencyjnych w zakresie średniej podczerwieni oraz sposób ich otrzymywania.

– To są specjalne szkła, które domieszkowane są jonami lantanowców o właściwościach spektroskopowych, które znajdują zastosowanie do budowy światłowodowych źródeł promieniowania, czyli laserów włóknowych – wyjaśnia dr hab. inż. Marcin Kochanowicz, prof. PB, kierownik Katedry Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. – Parametry tych szkieł są inne niż standardowe szkła, które znamy do tej pory i pozwalają na uzyskanie wydajnej emisji, co ważne, w zakresie środkowej podczerwieni czyli 2,70 mikrometra – 3 mikrometry. Ten zakres jest szczególnie istotny jeżeli chodzi o medycynę, sensory optyczne, ponieważ cały trend fotoniczny przesuwa się w kierunku podczerwieni, bo tam są potrzebne społeczeństwu aplikacje.

Tlenkowo-fluorkowe szkła tytanowo-germanianowe można wykorzystać do budowy światłowodów.

– Z tych światłowodów można stworzyć lasery włóknowe, które chociażby znakomicie nadają się do cięcia tkanek ludzkich, gdzie od razu występuje koagulacja, co oznacza, dużą precyzję pracy – w skrócie objaśnia praktyczne zastosowanie wynalazku prof. Kochanowicz.

Takie szkło można także zastosować do badania zanieczyszczenia gazów.

– Każdy gaz ma pewne pasma absorpcji i tam, gdzie pokryje się emisja tego naszego szkła, bo to są szkła aktywne, które charakteryzują się emisją promieniowania, możemy nałożyć tę emisję na absorpcję gazu i w ten sposób konstruować czujniki gazów, które zanieczyszczają atmosferę – na przykład amoniak – to jest ten zakres spektralny – wyjaśnia prof. Kochanowicz.

Twórcami wynalazku zapisanymi w opisie patentowym są prof. dr hab. Wojciech Pisarski z Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. inż. Joanna Agnieszka Pisarska z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego, wyjaśnia dr hab. inż. Marcin Kochanowicz, prof. PB, kierownik Katedry Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej oraz Prof. dr hab. Dominik Jacek Dorosz z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zanim naukowcy znaleźli właściwy skład szkła, prace trwały wiele lat. (jd)

.