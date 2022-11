Politechnika Białostocka. Rozpoczęły się zapisy na Białostocki Test Informatyków

Listopad 7, 2022

Można już się zgłaszać do Białostockiego Testu Informatyków organizowanego przez Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej. To szansa, by zweryfikować swoją wiedzę, ale i zdobyć cenne nagrody.

Uczniowie mogą wygrać indeks na uczelnię, studenci – nagrody pieniężne, a także płatne staże i wakacyjne praktyki.

Swój udział w konkursie mogą zgłaszać pasjonaci informatyki w 3 kategoriach: studenckiej – uczestnikiem może być student posiadający ważną legitymację dowolnej podlaskiej uczelni, uczniowskiej – uczestnikiem może być uczeń (pełnoletni i niepełnoletni) posiadający ważną legitymację dowolnej polskiej szkoły ponadgimnazjalnej oraz tematycznej – biorą w niej udział wszyscy uczestnicy Testu zarówno z kategorii studenckiej, jak i uczniowskiej.

Uczestnicy Białostockiego Testu Informatyków otrzymają zadania podzielone na 8 kategorii tematycznych: bazy danych, DevOps, technologie chmurowe – Azure, technologie mobilne, technologie webowe, znajomość języka C++, znajomość języka C#, znajomość języka Java. Pytania konkursowe zostały opracowane przez specjalistów z branży IT.

– Białostocki Test Informatyków to nie tylko konkurs, to przede wszystkim spotkanie młodych informatyków z lokalnymi liderami branży IT. Często jest to pierwsze spotkanie z firmami, które oferują miejsca pracy naszym absolwentom i pierwsze rozmowy o pracy zawodowej. Dzięki współpracy Wydziału Informatyki z potencjalnymi pracodawcami, wielu naszych studentów, również zwycięzców BTI, już na studiach znajduje zatrudnienie. Na początku są to staże i praktyki, a później praca na pełny etat. Miło nam, gdy spotkania ze studentami ze strony firm prowadzone są przez naszych absolwentów. Postrzegamy to jako piękną kontynuację naszych działań. Cieszymy się, że nasi najlepsi studenci znajdują wymarzoną pracę w naszym regionie i nie wyjeżdżają do innych miast – mówi dr Magdalena Kacprzak z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, koordynatorka konkursu.

Białostocki Test Informatyków odbędzie się 30 listopada. Dodatkową wartością wydarzenia jest prezentacja firm. Ma ona charakter otwarty, każdy chętny może przyjść, by porozmawiać z przedstawicielami najważniejszych firm z Podlasia, nawiązać kontakty zawodowe i poznać swoich przyszłych pracodawców.

To dziewiąta już edycja Białostockiego Testu Informatyków. W tym czasie nagrodzono ponad 180 zdolnych programistów. (mt)

Z dr Magdaleną Kacprzak z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, koordynatorką Białostockiego Testu Informatyków, rozmawiała Małgorzata Turecka: