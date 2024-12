Politechnika Białostocka organizuje po raz trzeci Memoriał Urszuli Marciniak – zawody w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych

9 grudnia, 2024

Po raz trzeci Politechnika Białostocka będzie organizować Memoriał Urszuli Marciniak – zawody w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych, które są otwarte dla wszystkich chętnych. W wydarzeniu mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studenci oraz pasjonaci „łamania głów” w każdym wieku. Co ważne, udział w zawodach jest bezpłatny.

Etapy zawodów

Podlaski Memoriał Urszuli Marciniak będzie składał się z dwóch głównych etapów:

Eliminacje – odbędą się 10 stycznia 2025 r. dla uczniów w szkołach, którzy będą rywalizować w wybranych kategoriach.

– odbędą się 10 stycznia 2025 r. dla uczniów w szkołach, którzy będą rywalizować w wybranych kategoriach. Finał – 22 marca 2025 r. w Politechnice Białostockiej, gdzie najlepsi zawodnicy zmierzą się o najwyższe lokaty.

Kategorie wiekowe

Zawodnicy będą rywalizować indywidualnie w jednej z czterech kategorii:

Młodzicy (klasy 3-5 szkół podstawowych)

(klasy 3-5 szkół podstawowych) Juniorzy (klasy 6-8 szkół podstawowych)

(klasy 6-8 szkół podstawowych) Licealiści (szkoły średnie)

(szkoły średnie) Dorośli (osoby dorosłe, które ukończyły szkoły ponadpodstawowe)

Jak wziąć udział?

Osoby chętne do udziału w Memoriale Urszuli Marciniak muszą zgłosić się do 31 grudnia 2024 r. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie konkursu. Uczniowie mogą wypełnić formularz dla szkół, a osoby dorosłe – formularz dla zawodników indywidualnych.

Organizatorzy

Memoriał Urszuli Marciniak w Białymstoku organizuje Centrum Popularyzacji Matematyki „SIGNUM” działające przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej, we współpracy z wydawnictwem Logi oraz Fundacją Matematyków Wrocławskich. Zawody te mają na celu uczczenie pamięci Urszuli Marciniak – pasjonatki gier logicznych, która tuż po ukończeniu studiów matematycznych założyła wydawnictwo Logi, specjalizujące się w łamigłówkach.

Pamięć o Urszuli Marciniak

Pierwszy Memoriał Urszuli Marciniak odbył się w 2017 roku we Wrocławiu. Zorganizowała go Fundacja Matematyków Wrocławskich, by uczcić pamięć Urszuli Marciniak, która zmarła w 2016 roku w wieku 39 lat. Wydawnictwo Logi, które założyła, stało się jednym z czołowych wydawnictw łamigłówek logicznych w Polsce, publikując zarówno materiały papierowe, jak i elektroniczne.

Zachęcamy do udziału!

Serdecznie zapraszamy wszystkich do zgłaszania się do udziału w Podlaskim Memoriale Urszuli Marciniak. To doskonała okazja, by sprawdzić swoje umiejętności w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych, a także uczcić pamięć wybitnej pasjonatki matematyki. Więcej szczegółów, formularze zgłoszeniowe oraz pełny regulamin znajdą Państwo na stronie: Memoriał Urszuli Marciniak.