Politechnika Białostocka ogłasza listy zakwalifikowanych na studia magisterskie

13 lutego, 2025

Artur Kozłowski, starszy specjalista z Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej, fot. A. Jakuć Artur Kozłowski, starszy specjalista z Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej, fot. A. Jakuć

Politechnika Białostocka opublikowała listy kandydatów zakwalifikowanych na studia II stopnia. O miejsce na uczelni ubiegało się wielu absolwentów studiów inżynierskich, a największe zainteresowanie budziły kierunki: informatyka, matematyka stosowana oraz gospodarka przestrzenna.

Z danych Politechniki wynika, że największa konkurencja panowała na kierunku informatyka, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 2,5 osoby. Matematyka stosowana (1,4 osoby na miejsce) oraz gospodarka przestrzenna (1,33 osoby na miejsce) również cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nowość w ofercie uczelni – inżynieria medyczna – spotkała się z pełnym zainteresowaniem, a liczba kandydatów odpowiadała liczbie dostępnych miejsc.

– „Zakwalifikowany” to przepustka na studia – wyjaśnia Artur Kozłowski, starszy specjalista z Centrum Spraw Studenckich, Dydaktyki i Rekrutacji Politechniki Białostockiej. – Aby formalnie zostać studentem, należy złożyć komplet dokumentów: formularze z systemu IRK, dyplom ukończenia studiów I stopnia oraz suplement do dyplomu. Dopiero po spełnieniu tych warunków drzwi do tytułu magistra są otwarte.

Gdzie złożyć dokumenty?

Kandydaci na studia magisterskie mają czas do 17 lutego 2025 roku (do godziny 15:00), aby dostarczyć wymagane dokumenty. Na większość kierunków dokumenty należy składać w Centralnym Punkcie Rekrutacyjnym, zlokalizowanym w Strefie Studenta w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości na terenie kampusu przy klubie Gwint. Natomiast osoby aplikujące na Wydział Inżynierii Zarządzania powinny udać się do kampusu w Kleosinie.

Komisje rekrutacyjne czekają na kandydatów:

13-14 lutego (8:00-15:00)

15 lutego (8:00-13:00)

17 lutego (8:00-15:00)

Nie wszystkie kierunki wystartują

W tegorocznej rekrutacji nie zostaną uruchomione niektóre kierunki studiów II stopnia, takie jak inżynieria rolno-spożywcza i leśna, leśnictwo, elektronika i telekomunikacja oraz logistyka niestacjonarna.

– To nie oznacza końca rekrutacji – podkreśla Artur Kozłowski. – Politechnika Białostocka zaprasza również tych, którzy dopiero teraz zdecydowali się kontynuować naukę lub nie zdążyli obronić pracy inżynierskiej w pierwszym terminie. Mamy dla nich otwartą rekrutację i miejsce na kilku kierunkach.

Nowe perspektywy dla przyszłych magistrów

Studia magisterskie na Politechnice Białostockiej oferują około 600 miejsc. To szansa na rozwój naukowy i zawodowy, szczególnie w dobie rosnącego zapotrzebowania na wykształconych specjalistów w dziedzinach takich jak informatyka czy inżynieria medyczna.

– Politechnika to nie tylko miejsce nauki, ale także przestrzeń rozwoju pasji i kariery – dodaje Kozłowski. – Nasze kierunki są odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, a absolwenci mają realne szanse na sukces zawodowy. (AJ, pb.edu.pl)

Posłuchaj rozmowy z Arturem Kozłowskim na temat rekrutacji na studia magisterskie w Politechnice Białostockiej.