Politechnika Białostocka. Młodzi ludzie mają pomysły na „Biznes za Milion”

15 grudnia, 2023

Biznes za milion, fot. Dariusz Piekut PB Biznes za milion, fot. Dariusz Piekut PB

Poznaliśmy wyniki ogólnopolskiego konkursu „Biznes za Milion”. W tej edycji zgłoszonych zostało aż 51 projektów, głównie przez uczniów podlaskich szkół średnich, spośród których następnie wyłoniono 10 finalistów.

Tematyka projektów były bardzo różnorodne, choć wiele z nich to były aplikacje lub strony internetowe.

– My punktujemy i staramy się gratyfikować przede wszystkim kreatywność tych ludzi i chęć do tego, żeby brać udział w przedsięwzięciach, których mogą sprawdzić swoje predyspozycje – mówi Krzysztof Połubiński, koordynator konkursu. – Ja myślę, że te doświadczenie jest im bardzo przydatne, ponieważ mają niepowtarzalną okazję nabycia takiego doświadczenia w prezentacji własnego pomysłu przed obcymi ludźmi, którzy w kwestii biznesu znają się świetnie. To doświadczenie, które na będą ci młodzi ludzie, bardzo im się przyda w przyszłości.

Pierwsze miejsce w konkursie „Biznes za Milion” za projekt „Ogarnij to” zajęły Aleksandra Danilczyk i Konga Rojecka z Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych. Laureaci otrzymali indeksy na dowolnie wybrany kierunek studiów na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, smartfon, tablety i inne atrakcyjne nagrody. (jł)

W czwartej edycji konkursu BIZNES ZA MILION nagrodzono autorów pięciu projektów:

miejsce 1

Aleksandra Danilczyk i Kinga Rojecka, uczennice klasy IV Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku za projekt OGARNIJTO!

miejsce 2

Maciej Bójko, maturzysta z ZSHE w Białymstoku, za projekt FIXALL

miejsce 3

Aleksandra Kaczanowska z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej za projekt (S)COOL

miejsce 4

Kinga Urwanowicz z XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego i Jan Czaczkowski z ZSHE w Białymstoku, za projekt BezWadWymowy.pl

miejsce 5

Kacper Rynkiewicz i Jakub Brodziński, uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, za projekt Mitkil.

Relacja Hanny Kość