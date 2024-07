Politechnika Białostocka. Dni otwartych laboratoriów biotechnologicznych

10 lipca, 2024

Dni otwartych laboratoriów biotechnologicznych, fot.: Hanna Kość

Wszechstronne wykształcenie, a w przyszłości możliwość pracy w firmach zajmujących się farmacją, medycyną, żywnością lub rolnictwem – to zapewniają studia na kierunku biotechnologia na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Od środy (10.07) do piątku (12.07) można przekonać się jak wyglądają studia podczas dni otwartych laboratoriów biotechnologicznych.

– Jest możliwość poznania swoich wykładowców, porozmawiać o programie studiów, sprawdzić jak wyposażone mamy pracownie, a przede wszystkim będziemy mogli przekonać się o tym, że biotechnologia to zdecydowanie kierunek przyszłości – mówi Adriana Dowbysz, doktorantka na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku. – Biotechnologia jest wszechstronna i można ją zastosować w wielu dziedzinach. Zajmuje się opracowywaniem nowych związków w farmacji, w medycynie, w żywności i w rolnictwie. Otacza nas tak naprawdę ze wszystkich stron.

Studia na kierunku biotechnologia na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej są skoncentrowane na praktycznych umiejętnościach. Studenci pracują w nowoczesnych laboratoriach.

– Najcenniejszym doświadczeniem była zdecydowanie praca w laboratorium i nauczenie się samodzielnej pracy. Jesteśmy jak najbardziej dobrze przygotowani, żeby ubiegać się o dobre stanowiska w firmach w naszym regionie, bądź też poza – zapewnia Aleksandra Ziniewicz, studentka biotechnologii na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Dni otwarte laboratoriów biotechnologicznych w Politechnice Białostockiej potrwają do piątku (12.07). Odbędą się one również w przyszłym tygodniu od 17 do 19 lipca. (hk)

Relacja Hanny Kość: