Politechnika Białostocka chce współtworzyć Uniwersytet Europejski

Luty 6, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Politechnika Białostocka wraz z ośmioma europejskimi uczelniami założyła konsorcjum Univers. Celem przedsięwzięcia jest złożenie wniosku w konkursie na utworzenie Uniwersytetu Europejskiego finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W skład konsorcjum wchodzą: uczelnia z Francji, dwie z Hiszpanii, Niemiec, Bułgarii, Rumunii, Łotwy i Polski .

– Celem tego projektu jest stworzenie modelu uniwersytetu pogranicznego. Jest to uczelnia nietypowa, która oprócz standardowych obowiązków, musi również zajmować się tym, co jest związane z jej geograficznym położeniem. W skład konsorcjum weszło osiem uniwersytetów pod przewodnictwem University of Perpignan z Francji. Mamy łącznie 85 tys. studentów z siedmiu krajów i trzy główne obszary przygraniczne – tłumaczył rektor prof. Lech Dzienis.

W ostatnim czasie władze Politechniki Białostockiej podpisały porozumienie o utworzeniu konsorcjum, które teraz przygotowuje dokumenty do konkursu ogłoszonego przez Komisję Europejską na powołanie Uniwersytetu Europejskiego. Termin mija 26 lutego. Jeżeli konsorcjum otrzyma dotację, to przed Politechniką otworzą się nowe możliwości.

–Uniwersytet Europejski w swoim założeniu będzie umożliwiał swobodny przepływ studentów i kadry. W grę wchodzi realna mobilność studentów, ale też wirtualna. Tę mobilność realną zamierzamy realizować poprzez wzmocnienie mobilności w ramach istniejących programów kształcenia. Wirtualną będziemy rozwijać, korzystając z nowoczesnych metod kształcenia, które będą rozwinięte w ramach tego projektu – wyjaśniła prorektor ds. współpracy międzynarodowej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Prodziekan ds. kształcenia dr hab. inż. Iwona Skoczko, prof. PB. podkreśla, że w Uniwersytetach Europejskich duży nacisk kładziony jest na edukację i kształcenie studentów.

– Politechnika Białostocka jest odpowiedzialna za jeden z pakietów, dotyczący edukacji i kształcenia. W pierwszej kolejności naszym zadaniem będzie sprawdzenie ofert partnerów z wszystkich ośmiu uczelni i porównanie ich. W drugiej zaś kolejności zaproponowanie nowych, europejskich programów kształcenia w ramach tzw. European Degree. Jednocześnie duży nacisk kładziony będzie na tzw. aspekty transgraniczne, wzmocnienie synergii (cross border), a jednocześnie ustalenie nowych zasad dyplomowania, zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim oraz inżynierskim – w przypadku uczelni technicznych – tłumaczyła prorektor Skoczko.

Wyniki konkursu będą znane w lipcu. Do zdobycia jest 5 milionów euro. W tej edycji ma być powołanych 24 Uniwersytety Europejskie. (ea/mc)