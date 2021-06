Politechnika Białostocka będzie kształcić chińskich inżynierów

Czerwiec 22, 2021

fot. Gabriela Kościuk/Politechnika Białostocka fot. Gabriela Kościuk/Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka wraz z Politechniką Krakowską i Tianjin Chengjian University podpisała we wtorek (22.06) trójstronną umowę dotyczącą wspólnego prowadzenia Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej przy Tianjin Chengjian University.

W Białymstoku przybędzie 300 chińskich studentów. Na Politechnice Białostockiej na studiach I i II stopnia będą studiowali budownictwo i inżynierię środowiska.

– International School of Engineering to unikalny projekt, który łączy trzy uczelnie – jedną uczelnię chińską i dwie polskie – Politechnikę Krakowską i Politechnikę Białostocką – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej. – Dla naszej uczelni to przede wszystkim dodatkowa liczba studentów zagranicznych, wzrost umiędzynarodowienia zarówno w zakresie ilości studentów, ale też i wymiany kadry naukowej. Dyplom naszej uczelni ma w tej chwili już wymiar międzynarodowy.

Międzynarodowa Szkoła Inżynierska przy Tianjin Chengjian University (ang. International School of Engineering at Tianjin Chengjian University), w skrócie ISE jest wspólnie prowadzoną chińsko-zagraniczną instytucją edukacyjną, zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej, podlegającą przepisom prawa Chińskiej Republiki Ludowej oraz Rzeczpospolitej Polski, a także stosownym przepisom dotyczącym współpracy chińsko-zagranicznej w zakresie prowadzenia instytucji edukacyjnych.

Szkoła jest prowadzona przez Tianjin Chengjian University, gdzie ma swą siedzibę, we współpracy z Politechniką Białostocką i Politechniką Krakowską. Wszystkie zajęcia dydaktyczne zarówno w Politechnice Białostockiej, jak i Politechnice Krakowskiej będą prowadzone w języku angielskim.

ISE prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, oferując cztery rodzaje studiów pierwszego stopnia (inżynier) z zakresu: Budownictwa (przy współudziale Politechniki Białostockiej), Inżynierii Środowiska (przy współudziale Politechniki Białostockiej), Architektury (przy współudziale Politechniki Krakowskiej) i Architektury Krajobrazu (przy współudziale Politechniki Krakowskiej) oraz cztery rodzaje studiów drugiego stopnia (magister inżynier) na kierunkach: Budownictwo i Inżynieria Wodna (przy współudziale Politechniki Białostockiej, gdzie kierunek nazwany jest Budownictwo, studia II stopnia), Zasoby i Inżynieria Środowiska(przy współudziale Politechniki Białostockiej, gdzie kierunek nazwany jest Inżynieria Środowiska, studia II stopnia), Architektura (przy współudziale Politechniki Krakowskiej) oraz Architektura Krajobrazu (przy współudziale Politechniki Krakowskiej).

Programy studiów będą spełniały standardy jakości kształcenia obowiązujące w Polsce i w Chinach. TCU zadbał o wygodną i nowoczesną siedzibę Instytutu.

W Międzynarodowej Szkole Inżynierskiej wiedzę będą zdobywali obywatele chińscy (z wyłączeniem obywateli Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu, Specjalnego Regionu Administracyjnego Makau i Prowincji Tajwanu), a łączna liczba studentów planowanych do przyjęcia na studia na ISE wynosi 1200 – każdego roku planuje się nabór 240 studentów na studia pierwszego stopnia i 60 studentów na studia drugiego stopnia.

Studenci ISE studiów pierwszego stopnia zobowiązani będą studiować w Politechnice Białostockiej przez 1 rok akademicki, a studenci studiów drugiego stopnia przez jeden semestr (pół roku).

Politechnika Białostocka aktywnie włączyła się do współpracy z uczelniami w Chinach w ramach strategicznego programu rządu chińskiego Belt & Road. Jej efektem jest zawarcie szeregu międzyuczelnianych umów o podwójnym dyplomowaniu, wymiana osobowa w ramach programu Erasmus+, szkoły letnie i stypendia dla studentów polskich studiujących w Chinach, a także stypendia dla profesorów wizytujących.

– Od kilku już lat prowadzimy kursy języka chińskiego dla naszych studentów i pracowników, a od jesieni 2018 r. uruchomiliśmy Klasę Konfucjańską Politechniki Białostockiej – podkreśla dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej. – Natomiast przedsięwzięcie, którego partnerami obok Politechniki Białostockiej są Politechnika Krakowska i uczelnia w Tianjin jest pod wieloma względami wyjątkowe. Uczelnie z Polski będą mieć realny i namacalny- w postaci podwójnego dyplomu – wpływ na kształcenie chińskich inżynierów. To ogromne wyzwanie, ale też wyróżnienie dla Politechniki Białostockiej. Strona chińska nie tylko doceniła nasze programy dydaktyczne, ale też zaprosiła naszych wykładowców do współtworzenia programu studiów – dodaje prof. Kosior-Kazberuk.

Politechnika Białostocka współpracuje z Tianjin Chengjian University już od 2013 roku. Uczelnia powstała w 1978 roku. Znajduje się w mieście Tianjin, położonym 114 km na południowy wschód od Pekinu. Tianjin jest ważnym portem nad Morzem Żółtym, ośrodkiem wydobycia ropy naftowej z zatoki Bohai i największym chińskim producentem soli. W mieście działa kilkanaście szkół wyższych. W 2010 roku populacja Tianjin osiągnęła prawie 13 mln. (źródło: Politechnika Białostocka/mt)