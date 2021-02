Policja. Poszukiwany za rozbój ukrył się w tapczanie

Luty 4, 2021

źródło: KWP Białystok źródło: KWP Białystok

Policjanci zatrzymali poszukiwanego za rozbój 20-latka. Mężczyzna przed policjantami schował się w tapczanie. Poszukiwanego zdradził jednak niedomknięty mebel, z którego wystawał kawałek ubrania. Nie pomogła nawet matka 20-latka, która próbowała docisnąć tapczan.

20-latek poszukiwany był w związku rozbojem, do którego doszło w połowie stycznia na os. Dziesięciny. Mężczyzna zaatakował tam 16-latka zabierając mu telefon komórkowy. Groził, że jeżeli chłopak komuś o tym powie, to go znajdzie i zrobi mu krzywdę.

20-latek odpowie nie tylko za rozbój, ale też za posiadanie narkotyków, które miał przy sobie w chwili zatrzymania. Decyzją sądu mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. (mt/mc)