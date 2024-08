Podsumowanie dwudniowych wzmożonych kontroli trzeźwości

28 sierpnia, 2024

Kontrola trzeźwości, źródło: podlaska policja. Kontrola trzeźwości, źródło: podlaska policja.

Ponad 60 nietrzeźwych kierowców zatrzymała podlaska policja w ciągu dwóch dni kontroli. W poniedziałek (26.08) aż 42 osoby wsiadły za kierownicę na „podwójnym gazie”.

Jednym z zatrzymanych kierowców był mieszkaniec gminy Kolno, który wsiadł za kierownicę Citroena mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna nie miał też uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Natomiast w Borkowie policjanci zatrzymali 34-letniego kierowcę autobusu, który miał blisko 0,4 promila alkoholu w organizmie i w tym stanie przewoził 5 pasażerów, w tym 3 nieletnich.

Natomiast we wtorek (27.08) wzmożone kontrole trzeźwości policja prowadziła w Białymstoku.

– Tylko kilka godzin potrzebowali policjanci z białostockiego oddziału prewencji, żeby zatrzymać 22 kierowców, którzy wsiedli do samochodu na podwójnym gazie. 12 z nich popełniło przestępstwo, bo mieli powyżej 0,5 promila. Oczywiście wszyscy stracili prawa jazdy, a o ich losach będzie decydował sąd – mówi podinspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy komendy wojewódzkiej policji w Białymstoku.

Tylko do końca lipca podlaska policja zatrzymała blisko tysiąc nietrzeźwych kierowców. Co więcej, spowodowali oni 15 wypadków drogowych, co stanowi blisko 8% wszystkich zdarzeń drogowych w woj. podlaskim. (hk)