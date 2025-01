Podsumowanie działań grupy SPEED. Ilu piratów drogowych złapali policjanci na podlaskich drogach?

7 stycznia, 2025

Nadmierna prędkość jest nadal jedną z głównych przyczyn wypadków. W ubiegłym roku policjanci z podlaskiej grupy SPEED przeprowadzili 21,5 tys kontroli drogowych. W tym czasie ujawnili 23,5 tys. wykroczeń oraz zatrzymali 90 przestępców drogowych. 75 przypadków dotyczyło przekroczenia prędkości powyżej pięćdziesięciu kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym.

Grupy SPEED powstała niemal 6 lata temu, aby ograniczyć liczbę wypadków drogowych przez zdecydowane reagowanie na niebezpieczne zachowania kierowców i agresję na drodze.

– W tamtym roku na naszych drogach doszło do 345 wypadków, w których zginęło 57 osób, a blisko 400 zostało rannych. Z powodu nadmiernej prędkości doszło aż do 70 wypadków. Policjanci w tamtym roku dostali też zgłoszenia o ponad 11 000 kolizji – mówi młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji. – Funkcjonariusze wystawili ponad 16 000 mandatów karnych, w tym ponad 10 000 za zbyt szybką jazdę. Podczas służby na drogach policjanci ujawnili również 90 przestępstw, głównie kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i niestosowania się do zakazów sądowych.

W skład grupy SPEED wchodzi kilkunastu policjantach. Mają oni do dyspozycji szybkie samochody osobowe, motocykle i drony. (hk)