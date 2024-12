Podsumowanie akcji „Helper’s Generation” w Politechnice Białostockiej

14 grudnia, 2024

Blisko 80 osób dopisało się do bazy potencjalnych dawców szpiku DKMS podczas 15. edycja studenckiej akcji „Helper’s Generation” w Politechnice Białostockiej.

W Polsce z około 50 uczelni w sumie zarejestrowało się 4500 studentów.

– Były osoby, które już są zarejestrowane i się właśnie chwaliły, że są w bazie. Były osoby, które chciały pomóc, ale niestety nie mogły ze względu na swoje zdrowie, także musieliśmy niestety odmawiać, bo takie są procedury, ale te osoby też były bardzo chętne do pomocy. I było też sporo osób, które się nie mogły do końca zdecydować, więc jeszcze mają okazję to zrobić na przykład przez internet, bo na stronie DKMS można wysłać formularz przez, ale oczywiście były też te 76 osób, które się zarejestrowały – mówi liderka akcji Karolina Sadowska, studentka Wydziału Architektury Krajobrazu Politechniki Białostockiej.

Przystąpienie do programu i wpisanie się do bazy może uratować życie. Sama rejestracja zajmuje kilka chwil i polega na pobraniu wymazu z wewnętrznej strony policzka oraz wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Jak można to zrobić internetowo jest na stronie DKMS. (hk)

Rozmowa Hanny Kość: