Podrożeją egzaminy na prawo jazdy

Styczeń 3, 2023

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Będą zmiany w opłatach za egzaminy na prawo jazdy. Aktualne, czyli 140 zł za egzamin praktyczny na kategorię B i 30 zł za egzamin teoretyczny, są niezmienne od ponad 10 lat.

W białostockim WORDzie rocznie odbywa się około 26 tysięcy egzaminów na prawo jazdy kategorii B.

– Od 1 stycznia weszła w życie ustawa, która pozwala sejmikom wojewódzkim na podejmowanie decyzji w sprawie podwyższenia cen za egzaminy teoretyczne i praktyczne do ram przewidzianych w ustawie, czyli w przypadku teorii do 50 złotych i maksymalnie do 200 złotych za egzamin praktyczny na kategorię B – mówi Przemysław Sarosiek, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku.

Zmienia się również sposób finansowania WORDów, a to będzie miało wpływ również na wynagrodzenie egzaminatorów.

– Drugą rzecz, jaką może podjąć sejmik, to podnieść wynagrodzenia dla egzaminatorów, bo te strajki, które odbywały się w ubiegłym roku były, ponieważ od 14 lat nie ulegały zmianie te wynagrodzenia, a konkretnie ramy, w których się mieściły. WORDy od dłuższego czasu były na deficycie finansowym, teraz są na bardzo dużym deficycie, oznacza to, że egzaminatorom nie było z czego podnieść tych wypłat – dodaje Przemysław Sarosiek.

Decyzje co do zmian w wysokości opłat za egzaminy i wysokości wynagrodzeń egzaminatorów mają być podjęte w ciągu 6 miesięcy. (hk)