Podlaskie. Samorządy mogą zdobyć dotacje na realizację inwestycji

Lipiec 7, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

Podlascy samorządowcy otrzymają nawet do 95 procent bezzwrotnego dofinansowania na lokalne przedsięwzięcia. Rozpoczęła się pilotażowa wersja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, który jest realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Próbna odsłona projektu ma zweryfikować jakie są faktyczne potrzeby samorządów.

– Pilotaż ma służyć wypracowaniu jak najlepszych zasad programu. W ramach pilotażu, w skali kraju zostaną uruchomione znaczne pieniądze, bo 20 miliardów złotych – mówi wojewoda Bohdan Paszkowski.

Program obejmuje 35 obszarów gospodarki, z których kilka w pierwszym naborze jest priorytetowych.

– Samorządowcy muszą przygotować projekty, które będą spełniały to co w programie jest zaszyte. A zaszyty jest przede wszystkim rozwój regionalny, pobudzenie przedsiębiorczości, z kolei wspólnym mianownikiem jest zrównoważony rozwój. Problemy dzisiaj są bardzo duże; od kwestii budowania źródeł ciepłownictwa zero emisyjnego, poprzez inwestycje infrastrukturalne, po cyfryzację – wyjaśnia członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Radosław Kwiecień.

Każdy samorząd może złożyć maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie inwestycji, jedynie poprzez aplikację Polski Ład. Nabór potrwa do końca lipca. (ea)