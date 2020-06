Rezerwacja wizyt dostępna już we wszystkich podlaskich urzędach skarbowych

Czerwiec 17, 2020

Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku Źródło: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Od najbliższego poniedziałku (22.06), zanim wybierzemy się do któregoś z podlaskich urzędów skarbowych, będziemy mogli wcześniej zarezerwować wizytę.

Nowy model obsługi został pilotażowo wprowadzony 1 czerwca w czterech największych urzędach skarbowych w regionie. Teraz dołączają do nich pozostałe. Zmiany zostają wprowadzone w celu zapewnienia podatnikom jeszcze większego bezpieczeństwa podczas załatwiania spraw. Nowy model obsługi działa już w Pierwszym i Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku, Urzędzie Skarbowym w Łomży oraz w Suwałkach. Od poniedziałku będzie funkcjonował także w urzędach skarbowych w Augustowie, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Hajnówce, Kolnie, Mońkach, Siemiatyczach, Sokółce, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie.

– Wystarczy skorzystać z usługi „Wizyta w urzędzie skarbowym – umów” na stronie www.podlaskie.kas.gov.pl lub na stronach poszczególnych urzędów skarbowych korzystając z zakładki „Jak załatwić sprawę w urzędzie”. Zarezerwuj wizytę wybierając datę i godzinę, w której możesz przyjść do urzędu. Odbierz pocztę e-mail, jeżeli podasz jej adres. Otrzymasz informację potwierdzającą rezerwację wizyty ze wszystkimi szczegółami. Przyjdź do urzędu na godzinę wskazaną w rezerwacji. Jeśli wiesz, że nie możesz skorzystać z zarezerwowanej wcześniej wizyty, odwołaj ją dzwoniąc do urzędu – wyjaśniał rzecznik prasowy podlaskiej KAS Radosław Hancewicz.

Mimo, że usługa w niektórych urzędach skarbowych będzie dostępna od poniedziałku to terminy i godziny wizyt rezerwować można już dziś. (ea/mc)