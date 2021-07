Podlaskie. PSL chce utworzenia całodobowej opieki psychiatrycznej dla dzieci

Lipiec 1, 2021

fot. Ewelina Andrzejewska

O utworzenie tymczasowej, całodobowej opieki psychiatrycznej dla dzieci w Białymstoku apelują do marszałka podlascy działacze PSL – u. W tej sprawie planują złożyć pismo do władz województwa oraz zbierać podpisy pod obywatelskim projektem uchwały.

Agnieszka Zawistowska z Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreśla, że narastają problemy ze zdrowiem psychicznym dzieci, co pokazują statystyki.

– Polska zajmuje 13 miejsce jeżeli chodzi o liczbę samobójstw. Wśród dzieci w wieku 13 – 18 lat w 2020 roku prób samobójczych było ponad 800, udanych przeszło 100, najmłodsze dziecko, które odebrało sobie życie miało 8 lat. Dlatego tak ważne jest, aby zwrócić uwagę na ten problem – mówi Agnieszka Zawistowska.

Dlatego działacze PSL – u przez całe wakacje będą zbierać w Podlaskiem podpisy pod projektem uchwały utworzenia tymczasowej pomocy psychiatrycznej, bo docelowo w Białymstoku ma powstać Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Dorosłych.

– Do tego czasu apelujemy o otwarcie tymczasowego, całodobowego oddziału psychiatrii dziecięcej. Jeżeli do końca wakacji marszałek nie zrealizuje naszego postulatu, to złożymy na sesji sejmiku województwa projekt obywatelski, pod którym będziemy zbierali podpisy – dodaje prezes Forum Młodych Ludowców Michał Zarzecki.

Centrum Psychiatrii Dziecięcej jest budowane przy Wołodyjowskiego i będzie podlegało Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu. Centrum ma być gotowe w połowie przyszłego roku. Według koncepcji znajdzie się w nim ponad 30 łóżek dla dzieci i młodzieży oraz 40 miejsc dla dorosłych. (ea)