Podlaskie. Pościg za kurierem przewożącym cudzoziemców

14 września, 2023

źródło: POSG źródło: POSG

Podlascy pogranicznicy zatrzymali po pościgu tzw. kuriera, który przewoził nielegalnych migrantów. 38-letni obywatel Łotwy najpierw zignorował próbujący go skontrolować patrol, a później już uciekał pieszo.

Jak się okazało kierowca wiózł wiózł 12 Irańczyków. Cudzoziemcy nielegalnie dostali się z Białorusi na Łotwę, a następnie przez Litwę i Polskę chcieli się dostać na zachód Europy. Wszyscy zostali przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji.

Kierowca usłyszał zarzuty za pomocnictwo w organizowaniu nielegalnego przekroczenia granicy, za co grozi mu teraz do 8 lat więzienia. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna odpowie także za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za które zgodnie z kodeksem karnym grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Od początku roku na odcinku granicy z Litwą podlaska straż graniczna zatrzymała 37 tzw. kurierów. (mt)