Podlaskie. Podsumowanie kampanii PIT za 2022 rok

30 czerwca, 2023

Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku/fot. Ewelina Gwardiak Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku/fot. Ewelina Gwardiak

Podlaska KAS przygotowała podsumowanie kampanii PIT za 2022 rok. Wynika z niego, że cały czas rośnie liczba osób rozliczających się w formie elektronicznej.

W pierwszym przedziale podatkowym znalazło się aż 98 proc. podatników. Pozostałe 2 proc. „wpadło” do drugiego przedziału podatkowego. W drugiej z tych grup dochód powyżej miliona złotych za 2022 r. wykazało 1080 osób. Najwięcej „milionerów” rozliczyło się w w Białymstoku i Suwałkach. Wśród podlaskich „milionerów” wyróżnił się przedsiębiorca rozliczający się w Urzędzie Skarbowym w Łomży, który wykazał dochód w wysokości 31 mln złotych.

Z kolei wśród najbardziej popularnych zeznań PIT-37, które najczęściej składały osoby zatrudniane na umowę o pracę, rekordowy dochód wyniósł prawie 5,4 mln złotych. Natomiast najwyższy dochód z obrotu papierami wartościowym, jaki wykazał podatnik w PIT-38 to ponad 14,8 mln złotych.

W tym roku w województwie podlaskim urzędy skarbowe przelały na konta podatników rekordowe kwoty nadpłat z PIT – łącznie ponad 734 mln złotych. W ubiegłym roku łączna wysokość zwrotów z PIT wyniosła 451 mln złotych. Z kolei dopłacić fiskusowi musiało w tym roku 33 tys. podatników, którzy wpłacili 252 mln złotych podatku wynikającego z rozliczonych zeznań. To znaczny spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym kiedy to dopłatę wykazało 92 tys. podatników, a jej łączna wysokość wyniosła 300 mln złotych. Rekordowa kwota jaką urząd skarbowy zwrócił podatnikowi to prawie 570 tys. złotych. Z kolei rekordowa dopłata jaką podatnik musiał przelać na konto urzędu to 2,3 mln złotych.

Najpopularniejszą ulgą, podobnie jak w poprzednich latach, była ulga na dzieci. Na drugim miejscu była ulga rehabilitacyjna, a na trzecim ulga na internet. Zauważalne jest także znaczne zainteresowanie ulgą termomodernizacyjną.

Za 2022 rok 8451 mieszkańców województwa podlaskiego wykazało w PIT-38 przychody ze sprzedaży papierów wartościowych. Liczba osób inwestujących na Giełdzie Papierów Wartościowych wzrosła w stosunku do poprzedniego roku, kiedy to wynosiła 8191 osób. Łączna kwota dochodu tych którzy zarobili wyniosła 132 mln złotych, a łączna strata tych, którym w inwestycjach szło gorzej wyniosła 88 mln złotych.

Z kolei dochody z zagranicy wykazało 12 486 podatników. Łączna kwota ich wykazanych zarobków to 726 mln złotych. W 2021 r. takich osób było 12 460, a ich zeszłoroczne dochody wynosiły łącznie 629 mln złotych. (mt)