Podlaskie. Podrobione towary w rękach łomżyńskiej KAS

Marzec 2, 2021

źródło: KAS źródło: KAS

Funkcjonariusze łomżyńskiej KAS zabezpieczyli blisko 400 sztuk podrobionych towarów. Szacunkowa ich wartość rynkowa to ponad 200 tys. złotych.

– Funkcjonariusze KAS podczas kontroli jednego z łomżyńskich sklepów zabezpieczyli 70 szt. odzieży i galanterii oznaczonych znakami towarowymi znanych, światowych marek. Ekspertyza przeprowadzona przez przedstawiciela firm, które są właścicielami praw do chronionych znaków potwierdziła, że zatrzymane towary to podróbki. Towary naruszające prawo własności przemysłowej funkcjonariusze KAS z Łomży wykryli również podczas kontroli przesyłek w jednej z kurierskich sortowni. W 7 paczkach nadanych do odbiorców m.in. z woj. podlaskiego znajdowało się 320 szt. podrobionych perfum i odzieży – informuje st. asp. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.

Przeciwko właścicielowi sklepu oraz w sprawach przesyłek z podróbkami wszczęte zostały postępowania karne. Za obrót towarami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat. (mt/mc)