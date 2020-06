Podlaskie. Pamiątka z granicy za 500 złotych

Czerwiec 16, 2020

źródło: POSG źródło: POSG

Po raz kolejny podlascy pogranicznicy zmuszeni byli ukarać turystów, którzy zlekceważyli obowiązujące przepisy i przekroczyli granicę w miejscu niedozwolonym.

W czasie długiego weekendu odnotowano trzy przypadki przekroczenia granicy. W każdym z nich turystów ukarano mandatami wynoszącymi po 500 złotych.

Straż Graniczna przypomina, że ciekawość i lekkomyślność np. właśnie po to, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, czy z bliska obejrzeć znaki graniczne nie są żadnym usprawiedliwieniem. Niezastosowanie się do zakazu przekraczania granicy państwowej w miejscach niedozwolonych, czy wejście na pas drogi granicznej jest naruszeniem prawa zagrożone karą grzywny do 500 złotych. (mt/mc)