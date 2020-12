Podlaskie. Marszałek województwa nagrodził twórców kultury

Grudzień 2, 2020

fot. Małgorzata Sawicka/UMWP fot. Małgorzata Sawicka/UMWP

Siedmiu podlaskich twórców zostało nagrodzonych przez marszałka województwa. Za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej otrzymali po 9 tys. złotych.

– Przekazywane dzisiaj nagrody, to wyraz naszego uznania za to czym się zajmujecie, w jaki sposób wpływacie na rozwój kulturalny regionu – mówił marszałek Artur Kosicki gratulując laureatom. – Cieszę się, że to nie jest tylko wasza praca, ale pasja, całe życie poświęcane wspaniałej działalności. Promujecie region w kraju i poza jego granicami, podejmujecie się bardzo trudnych wyzwań. Dziękuję za to w imieniu zarządu, radnych sejmiku i własnym.

Wśród tegorocznych laureatów znalazła się aktorka Teatru Dramatycznego w Białymstoku – Justyna Godlewska- Kruczkowska. Nagrodę otrzymała za 20 lat pracy artystycznej.

– Cieszę się, że mogę być cząstką życia kulturalnego naszego województwa, że swoją pracą mogę wzruszać i rozśmieszać nie tylko mieszkańców miasta czy województwa, ale również korzystając z możliwości wyjazdów, udziału w festiwalach pokazywać osiągnięcia Teatru Dramatycznego w Białymstoku na całym świecie – mówiła Justyna Godlewska- Kruczkowska.

Na liście laureatów znalazł się również Cezary Chwicewski – twórca, strateg i dyrektor kreatywny festiwalu Up to Date. Wyróżnienie otrzymał za zainicjowanie i zarządzanie akcją „Wyślij pocztówkę do Babci”.

– Zabawa w kulturę, która zaczęła się przy pierwszej edycji festiwalu Up to Date, gdy byliśmy młodsi o kilkanaście lat, teraz jest czymś bardzo poważnym. Akcje senioralne w ramach festiwalu są dla nas misją. Mural, który widnieje na ul. Skłodowskiej „Wyślij pocztówkę do Babci”, z babcią która jest autentycznie z Podlasia, w chustce na głowie uśmiecha się do ludzi mówiąc o tym, by pamiętali o innych. To czego się nauczyłem pracując przy tej akcji, tworząc ją, to jest to, że więzy międzypokoleniowe są bardzo ważną rzeczą – mówił dziękując za nagrodę Cezary Chwicewski.

Pozostali nagrodzeni to: Janina Osewska – poetka, fotograf, pedagog, animatorka życia literackiego i regionoznawca, doceniona za całokształt pracy twórczej, Fryderyk Nowicki – wieloletni nauczyciel muzyki i dyrygent chóru szkolnego Liceum Ogólnokształcącego w Łapach w latach 1953-2004 i założyciel Żeńskiej Orkiestry Dętej, czy działający od 65 lat zespół „Narwianie”, jeden z najstarszych podlaskich zespołów folklorystycznych.

Nagrodę Marszałka za całokształt dotychczasowej działalności na rzecz upowszechniania kultury naszego regionu w kraju i zagranicą otrzymał również Aleksander Naumow, światowej klasy polski uczony, znany społecznik „zasłużony dla Białostocczyzny”, autor ponad 200 publikacji, członek wielu międzynarodowych komitetów, komisji i redakcji naukowych. Ostatnią nagrodzoną jest Anna Archacka, dyrektor Muzeum Przyrody – Dworu Lutosławskich w Drozdowie.

Nagrody przyznano w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za sezon 2019/2020. (mt/mc)