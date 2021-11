Podlaskie. KAS rozbiła bimbrownię w Czarnej Białostockiej

Listopad 18, 2021

Źródło: Podlaska KAS Źródło: Podlaska KAS

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Białegostoku zlikwidowali bimbrownię, która działała na terenie jednego z gospodarstw w Czarnej Białostockiej. W ręce mundurowych wpadło blisko 100 litrów nielegalnego alkoholu, 800 litrów tzw. zacieru oraz aparatura i półprodukty służące do wytwarzania bimbru.

Funkcjonariusze ustalili, że na terenie jednej z prywatnych posesji w Czarnej Białostockiej funkcjonuje bimbrownia, w której produkowany jest nielegalny alkohol. Mundurowi wkroczyli na jej teren zaskakując nadzorującego produkcję 43-letniego właściciela gospodarstwa.

– Na miejscu, w jednym z pomieszczeń gospodarczych, kontrolujący ujawnili linię produkcyjną alkoholu składającą się m.in. z kolumny destylacyjnej i pieca. Mundurowi zabezpieczyli tam również blisko 100 litrów alkoholu o mocy ok. 45% oraz 4 beczki zawierające 800 litrów tzw. zacieru, z którego można by było uzyskać kolejne 200 litrów bimbru. W kontrolowanym pomieszczeniu funkcjonariusze KAS znaleźli także ponad pół tony cukru, drożdże, aromaty spożywcze wykorzystywane do zabarwiania wyrobu gotowego, a także etykiety, zakrętki oraz butelki przygotowane do konfekcjonowania alkoholu – informuje st. asp. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.

Przeciwko mężczyźnie wszczęto postępowanie karne skarbowe rekwirując nielegalny alkohol oraz zabezpieczając aparaturę i półprodukty służące do jego produkcji.

Bimbrownik odpowie teraz przed sądem. Grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku. (mt)