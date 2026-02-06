Home Wiadomości Podlaskie Dla Ciebie. Festiwal po raz kolejny na kampusie Politechniki Białostockiej!

Wiadomości

6 lutego, 2026

Podlaskie Dla Ciebie. Festiwal po raz kolejny na kampusie Politechniki Białostockiej!

Konferencja prasowa Festiwal Podlaskie dla Ciebie fot. Dariusz Piekut/PB
Podlaskie Dla Ciebie. Festiwal 2026 ponownie odbędzie się na kampusie Politechniki Białostockiej. Największe muzyczne zakończenie lata na Podlasiu zaplanowano na 4 i 5 września 2026 roku. Trzecia edycja miejskiego festiwalu muzycznego tradycyjnie zgromadzi fanów muzyki z regionu i całej Polski, łącząc koncerty gwiazd z promocją lokalnej kultury.

 

Festiwal muzyczny w Białymstoku – sprawdzona lokalizacja

Kampus Politechniki Białostockiej ponownie stanie się centrum festiwalowych wydarzeń. Jak podkreśla dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej, to miejsce gwarantujące bezpieczeństwo, doskonałą komunikację i wyjątkową atmosferę.

– Zielone, pojemne tereny kampusu od lat doskonale sprawdzają się podczas dużych wydarzeń plenerowych. – mówiła rektor, podczas konferenecji zapowiadającej festiwal.

Gwiazdy polskiej sceny i muzyka z Podlasia

Podlaskie Dla Ciebie. Festiwal 2026 to koncerty największych gwiazd polskiej sceny pop i hip-hop, młodych artystów oraz muzyków związanych z regionem. Jak zapowiada twórca festiwalu Darek Maciborek, publiczność może spodziewać się artystów, którzy wypełniają stadiony, a także świeżych brzmień z Podlaskiego.

Konkurs dla młodych artystów z regionu

Jednym z ważnych punktów programu będzie konkurs dla młodych, nieznanych muzyków z Podlasia. Zwycięzcy zaprezentują się podczas finału na festiwalowej scenie, co dla wielu z nich może stać się początkiem muzycznej kariery.

Strefa festiwalowa i lokalna kultura

Festiwal to nie tylko koncerty. Uczestnicy będą mogli skorzystać z rozbudowanej strefy festiwalowej, obejmującej regionalną kuchnię, rzemiosło, inicjatywy kulturalne i społeczne. Wydarzenie od początku tworzone jest z myślą o mieszkańcach Podlasia, ale z roku na rok przyciąga coraz więcej gości z całej Polski.

Kiedy bilety i ogłoszenie artystów?

Ogłoszenia pierwszych artystów oraz start sprzedaży biletów nastąpią już wkrótce. Radio Akadera jest patronem medialnym festiwalu, więc będziemy informować was na bieżąco!

(pc)

