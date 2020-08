Podlaskie. 50-latek uprawiał konopie i pędził bimber

Sierpień 13, 2020

źródło: KWP Białystok źródło: KWP Białystok

Białostocka policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o nielegalną uprawę konopi. 50-latek hodował rośliny w lesie w gminie Gródek. Na miejscu zabezpieczono 64 krzaki tej rośliny.

50-latek odpowie też za wytwarzanie nielegalnego alkoholu. Na terenie jego posesji mundurowi ujawnili 1000 litrów zacieru oraz 152 litry alkoholu niewiadomego pochodzenia o mocy 50%. Oprócz alkoholu na miejscu, policjanci zabezpieczyli oprzyrządowania służące do przygotowania zacieru, jego destylacji i produkcji alkoholu etylowego.

Mężczyzna usłyszał zarzuty uprawy znacznej ilości narkotyków oraz wyrabianie alkoholu etylowego. Za uprawę znacznej ilości narkotyków grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast za wyrabianie alkoholu etylowego bez wymaganego wpisu do rejestrów do roku. (mt/mc)