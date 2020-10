Październik 13, 2020

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Powszechny spis rolny – na półmetku. Jak dotąd obowiązek ten wypełnił co czwarty podlaski rolnik.

Odpowiedzi na pytania rolnicy mogą udzielić przez internet, telefonicznie lub w osobistym wywiadzie z rachmistrzem. Udział w spisie jest obowiązkowy, a odpowiedzi wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych.

Rejestr odbywa się co dziesięć lat. Potrwa do 30 listopada. W Podlaskiem do spisania jest ponad 80 tys. gospodarstw. (mt/mc)